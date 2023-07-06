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طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-06 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس الحار بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، والحار نسبيا بالمنطقة الشرقية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى.

ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية قرب السواحل خلال الصباح والليل. كما ستظهر سحب ركامية بعد الزوال فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد والجنوب الشرقي وبالسواحل الوسطى، فضلا عن تناثر غبار محلي بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و19 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فلن تعرف تغييرا مهما.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على الساحل الأطلسي، وسيكون محليا هائجا بجنوب كاب بارباص.

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