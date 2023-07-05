حميد زيان :”الدراما الأمازيغية أضحت تنافس الدراما العربية”

نجلاء مزيان: هبة بريس

انتهى المخرج السينمائي والتلفزيوني حميد زيان مؤخرا، من تصوير حلقات مسلسله الأمازيغي الجديد “افاذار” الناطق باللهجة الريفية، وتعني بالعربية “الصبار”، حيث يرتقب عرضه في رمضان 2024، على القناة الثامنة الأمازيغية.

ويشارك في تشخيص وتجسيد أدوار المسلسل، لمؤلفيه السيناريست جمال أبرنوص والكاتب المسرحي سعيد أبرنوص، كوكبة من أبرز الوجوه اللامعة في الشاشة الأمازيغية، كشيماء علاوي، وسعيد المرسي، وميمون زينون، وسميرة مصلوحي، وفاروق أزنابط، وطارق الشامي، ورشيد امعطوك، ثم بنعيسى لمستيري، ووفاء مراس، وهيام لمسيسي، ومراد مجلد، وعبد الله أناس، ومروى لوندا، نوميديا”.

كما يشارك في حلقات السلسلة الثلاثين، التي صورت بعدد من المناطق بإقليم الناظور، ك”جماعة ايكسان، أيت سيدال الجبل، بوعرك، وأزغنغان”، كل من وئام ابركان، ومحمد البركاني، وهدى ابعير، وإسلام العريف، وسلمى القضاوي وياسين بوقراب واكرام حجازي وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل، وهو الرابع الذي ينضاف إلى رصيد أعمال الدراما الأمازيغية الناجحة التي أشرف زيان على إخراجها، حول شابة عاطلة، مجازة في علم الاجتماع، تعيش في قرية ريفية نائية تعرف معدلا رهيبا في العنوسة، وبينما هي تبحث عن عمل بكل الطرق، تحاول إقناع والدها بتأسيس تعاونية نسائية لتوفير مورد رزق لنفسها ولعدد من النساء الفقيرات .

البطلة “لويزة” ستتفاجأ بأن طريق تحقيق هدفها سيكون شاقا وصعبا، بالرغم من موافقة والدها، الذي استهزأ بالفكرة، صعوبة تحقيق الهدف، تصطدم بنوايا رئيس الجماعة، الذي يحس أن مصالحه مهددة، وهو يكرس سيادة الفقر لتمديد سلطته، لتتوالى الأحداث و المفاجئات.

وأشاد المخرج حميد زيان في تصريحه بالأداء اللافت والمميز لأغلب الممثلين والممثلات الأمازيغ الناطقين بالريفية، في عمل هو الاضخم من نوعه، يضم أزيد من 60 ممثلا وممثلة، معظمهم من الممثلين المحترفين بمنطقة الريف.

وفضل زيان بالمناسبة عدم الحديث عن الإنتاج وظروفه، مؤكدا أن الدراما الأمازيغية تطورت بشكل كبير، على مستوى الإنتاج، إذ أصبحت تنافس الدراما العربية، وليس فقط الدراما المغربية الناطقة بالدارجة، سواء في الشق الفني والتقني، أو على مستوى اختيار النصوص.

كما أعرب زيان، عن إعجابه بطريقة أداء وتشخيص والتزام هؤلاء الممثلين، الذين أبانوا عن علو كعبهم في مجال التشخيص، مبرزا أنهم ممثلين متمكنين، يستحقون كل إطراء وتنويه.

وقال زيان أن هؤلاء النجوم والمواهب، لو أتيحت لهم الفرصة للاشتغال في أعمال عربية ضخمة، سيكون لهم شأن عظيم، مضيفا أن عملية التصوير جرت في أجواء جيدة، والسلسلة في طور المونتاج، لتكون جاهزة في رمضان المقبل.

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