تعليمات ملكية تقود وزير الصحة لافتتاح مراكز صحية ضواحي الناظور

هبة بريس _ الرباط

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، يوم أمس الثلاثاء، على تدشين العديد من المرافق الصحية والطبية بجهة الناطور، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتعزيز العرض الصحي في مجموع التراب الوطني.

وقد أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال هذه الزيارة نقطة انطلاق العمل بالمركز الصحي القروي بمنطقة تافرسيت بإقليم الدريوش، والمركز الصحي الحضري بسلوان، كما افتتح كذلك المركز الصحي بازغنغن.

ويأتي افتتاح هذه المراكز بتعليمات مباشرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفق ما أكده مصدر مطلع، مشددا على أن الرؤية الملكية السديدة تشدد على تطوير وتنويع العرض الصحي، وتأهيل المرافق الصحية الاستشفائية بما يضمن الحق في الولوج للخدمات الصحية من طريق جميع المواطنين بمن فيهم سكان المناطق القروية.

وأشار وزير الصحة ، في تصريح للصحافة، إلى أن افتتاح المركز الصحي تافرسيت، سيقدم خدمات لفائدة 8500 من ساكنة هذه الجماعة، وسيلبي حاجياتها من ناحية الطلبات الصحية في إطار سياسة القرب التي يحث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن هذا المركز على الرغم من أنه ينتمي إلى المجال القروي إلا أنه يتوفر على أحدث المعدات وبنية عصرية وعلى نظام معلوماتي سيخول المستفيدين من خدماته من ملف طبي رقمي يمكنهم الادلاء به في جميع المنشآت الصحية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، وكذلك أيضا في مجال التغطية الصحية.

كما شدد الوزير على أن افتتاح هذه المراكز الصحية هي تجسيد للرؤية الملكية المتبصرة القاضية بالإصلاح الشامل والعميق للمنظومة الصحية ببلادنا، بما يتوافق مع تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1