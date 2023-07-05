“أتلتيكو” مدريد يضم التركي “سويوندجو” في صفقة حرة

2023-07-05 / 22:44
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع التركي الدولي تشاغلار سويوندجو، بصفقة حرة من ليستر سيتي الإنجليزي.

وقال بيان النادي الإسباني: ”تشاغلار سويونكو هو الآن لاعب جديد في أتلتيكو مدريد، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نادينا ولاعب كرة القدم التركي، الذي يوقع لأربعة مواسم”.

وأضاف نادي العاصمة الإسبانية أن لاعب فرايبورغ الألماني السابق الذي خاض 53 مباراة دولية “مدافع صلب وقوي، يتمتع بالقوة والمهارة، ومن الصعب تجاوزه”.

وينضم قلب الدفاع ابن الـ27 عاما إلى أتليتيكو بعد انتهاء عقده مع ليستر سيتي، الذي هبط في نهاية الموسم المنصرم من الدوري الممتاز إلى المستوى الثاني “تشامبيونشيب”.

خاض سويوندجو 132 مباراة مع الثعالب منذ أن انضم إليهم عام 2018، وحقق معهم لقب كأس إنجلترا عام 2021.

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