يونيو 2023.. الشهر الأكثر حرارة في التاريخ

هبة بريس _ وكالات

حطم شهر يونيو 2023 جميع الأرقام القياسية السابقة الخاصة بدرجات الحرارة، إذ وصل إلى 0.16 درجة مئوية فوق الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019.

ولم يتم تسجيل درجات حرارة فوق المعتادة في يونيو، إلا في حقبة ما قبل التصنيع فقط، وفق خبير.

وأصبح يونيو 2023، “صاحب الرقم القياسي” لأدفأ شهر منذ عام 1940 على الأقل، محطما الرقم المسجل في 2019، وفق موقع “أكسيوس”.

إلى ذلك، كان يوم الاثنين (3 يوليو) أكثر الأيام حرارة في العالم على الإطلاق، حيث تجاوز متوسط 17 درجة مئوية على سطح الكوكب لأول مرة، وفقا للقياسات الأولية التي أجراها خبراء أرصاد جوية أميركيون، الثلاثاء.

وتم تسجيل متوسط درجة حرارة الهواء اليومية على سطح الكوكب، الاثنين، عند 17.01 درجة مئوية من جانب هيئة تابعة للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

ويتجاوز هذا القياس الرقم القياسي اليومي السابق (16.92 درجة مئوية) الذي تم تسجيله في 24 يوليو من العام الماضي، وفقا لبيانات من المراكز الوطنية للتنبؤ البيئي التابعة للإدارة، والتي تعود إلى عام 1979.

وعادة ما يستمر متوسط درجة الحرارة العالمية في الارتفاع حتى نهاية يوليو أو بداية أغسطس.

ويرى تقرير موقع “أكسيوس” أن هذه البيانات مؤشر على تأثير ظاهرة النينيو في المحيط الهادئ الاستوائي، لأنها تضخم وتيرة تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

ويرى الموقع أن تقارير درجة الحرارة القادمة من الولايات المتحدة وحكومات أخرى من المرجح أن تصنف يونيو على أنه أسخن شهر أيضا.

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