المنتخب المغربي النسوي يتعادل وديا مع نظيره السويسري

هبة بريس _ رياضة

تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية مع نظيره السويسري بدون أهداف ، في المباراة الودية التي جمعتهما ،اليوم الأربعاء على أرضية ملعب “شوتزن وايز” بمدينة فينترتور السويسرية.

وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لنهائيات كأس العالم التي ستجرى أطوارها ما بين 20 يوليوز الجاري و 20 غشت المقبل باستراليا ونيوزيلندا.

وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع نظيره الإيطالي بدون أهداف في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما ، السبت الماضي، على أرضية ملعب باولو ماتزا في فيرار بإيطاليا.

وسيواجه المنتخب المغربي في مباراته الودية الثالثة والأخيرة نظيره الجامايكي في 16 يوليوز بأستراليا.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم للسيدات قد وضعت المنتخب الوطني النسوي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات ألمانيا و كولومبيا وكوريا الجنوبية.

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