بنموسى ينهي مهام المدير الاقليمي للتعليم بسلا

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أنهى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مهام المدير الاقليمي للتعليم بسلا سعيد حيان على طلب من الأخير.

وكشفت مراسلة “انهاء المهام” حصلت هبة بريس على نسخة منها، ( كشفت) عن الأسباب الرئيسية وراء انهام مهام الرجل، حيث أكدت أنه وجوابا على طلب المعني بالأمر المؤرخ في 2023/06/21، الذي التمس من خلاله إنهاء مهامه على رأس المديرية الإقليمية بسلا، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة نظرا لأسباب صحية، وبناء على موافقة مدير الأكاديمية، فقد تقرر الاستجابة لطلب إنهاء المهام ابتداء من تاريخه، ووضع المنتهي مهامه رهن إشارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وطالبت المراسلة المدير الاقليمي المنتهية مهامه، بالحرص على القيام بتسليم السلط والمهام مع المكلف بتدبير شؤون المديرية الإقليمية بسلا، وموافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بمحضر الالتحاق بالعمل، كما تضمنت المراسلة عبارات الشكر والتقدير على اامجهودات التي بذلها الرجل في سبيل الرقي بأوضاع التربية والتعليم في هذا الإقليم، وعلى حس المسؤولية والمبادرة والالتزام.

“سعيد حيان”المنتهية مهامه على رأس المديرية الاقليمية للتعليم بسلا، تفاعل مع قرار انهاء المهام، وكتب على صفحته الفايسبوكية قصاصة قال فيها:

” أنهي إلى علم كل مهتم بالشأن التربوي وإلى سائر الزميلات والزملاء والصديقات والأصدقاء أنه تم بشكل فعلي إنهاء مهامي كمدير إقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسلا، وذلك بناء على طلب توجهت به إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على يد السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، نظرا لظروف صحية تعذر بسببها مواصلتي لمسيرة تطلبت وستتطلب دوما تضحيات جسام لتأمينها على الوجه الأكمل”.

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