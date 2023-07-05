تزنيت : جلسة خمرية تنتهي بجريمة ق..تل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن الوطني بتزنيت ، من فك شيفرات جريمة قتل راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من عمره، ليلة العيد، خلال جلسة خمرية جمعته مع ثلاث أشخاص آخرين.

وكشفت مصادر مرتبطة بالتحقيق في القضية، أن أربعة أشخاص كانوا في جلسة خمرية مساء العيد، في إحدى الدور السكنية المهجورة خارج المدينة، قبل أن ينشب خلاف بينهم يتطور إلى مشاجرة، حيث قام أحدهم بطعن صديقه بشكل غادر، مما أدى إلى وفاته على الفور، ثم لاذا الجاني بالفرار مع الآخرين إلى وجهة غير معروفة، وتركوا الضحية ملقاة في دمائه.

بعد ذلك، توجه أحد الشهود الذي كان حاضرًا في الجلسة الخمرية وشاهد الطعن الغادر إلى مركز الشرطة وأبلغ عن الجريمة، مما دفع السلطات الأمنية للانتقال إلى موقع الحادث، حيث وجدوا الجثة ما زالت في نفس المكان، وقاموا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بتيزنيت، والشؤون في عمليات البحث عن المشتبه فيهم.

وتمكنت مصالح الأمن من الوصول إلى الجاني واصدقاءه بعد يوم واحد من إرتكاب الجريمة ، بعدما اختبؤوا عن أعين السلطات الأمنية، وتم تقديمهم على انظار النيابة العامة المختصة، قبل إيداعهم السجن في انتظار محاكمتهم.

واعترف المشتبه به في جريمة القتل، بعد أن كشف للمحققين عن دوافعه المرتبطة بالشذوذ الجنسي.

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