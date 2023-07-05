“توقيفات” إثر سرقة محتويات باخرة جانحة بشاطئ عين السبع

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف 13 شخصا، من بينهم قاصر واحد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا على تسلق باخرة أجنبية جنحت على الشريط الساحلي بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، حيث عرضوا محتوياتها ومعداتها لعملية سرقة مكنت من الاستيلاء على مجموعة من المنقولات التي كانت على متنها.

وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن توقيف 13 شخصا من بين المشتبه فيهم، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز واستعادة عدد كبير من الأشياء المتحصلة من عملية السرقة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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