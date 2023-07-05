ليست غلطتي”.. الخليفي يطلق تصريحات قوية في قضية مبابي

هبة بريس _ رياضة

قال رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، الأربعاء، إن على قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي “توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء” مع فريق العاصمة الفرنسية.

وأضاف الخليفي خلال تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي “لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ”.

ويرتبط الهداف البالغ 24 عاما، بطل العالم في 2018، بعقد مع الفريق المملوك قطريا حتى 2024، وعبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتمديده، مما يعني أنه يريد الرحيل مجانا نهاية الموسم القادم.

وأوضح الخليفي “قال (مبابي) سابقاً إنه لن يرحل مجاناً. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي”.

وإذا أصر مبابي على عدم التجديد، فسيكون عليه الرحيل هذا الصيف، وسط مساعي ريال مدريد الإسباني الحثيثة للحصول على خدماته بعد فشلهم في ذلك عام 2021.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0