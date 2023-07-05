(FILES) Paris Saint-Germain's CEO Nasser Al-Khelaifi (L) and French forward Kylian Mbappe (R) give a press conference at the Parc des Princes stadium in Paris on May 23, 2022, two days after the club won the Ligue 1 title for a record-equalling tenth time and its superstar striker Mbappe chose to sign a new contract until 2025 at PSG rather than join Real Madrid. Paris Saint-Germain president Nasser al-Khelaifi on July 5, 2023 insisted superstar forward Kylian Mbappe "must sign a new contract" if he wants to remain at the club next season. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

ليست غلطتي”.. الخليفي يطلق تصريحات قوية في قضية مبابي

2023-07-05 / 18:08
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هبة بريس _ رياضة

قال رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، الأربعاء، إن على قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي “توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء” مع فريق العاصمة الفرنسية.

وأضاف الخليفي خلال تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي “لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ”.

ويرتبط الهداف البالغ 24 عاما، بطل العالم في 2018، بعقد مع الفريق المملوك قطريا حتى 2024، وعبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتمديده، مما يعني أنه يريد الرحيل مجانا نهاية الموسم القادم.

وأوضح الخليفي “قال (مبابي) سابقاً إنه لن يرحل مجاناً. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي”.

وإذا أصر مبابي على عدم التجديد، فسيكون عليه الرحيل هذا الصيف، وسط مساعي ريال مدريد الإسباني الحثيثة للحصول على خدماته بعد فشلهم في ذلك عام 2021.

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