الرباط تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف

2023-07-05 / 17:14
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هبة بريس

تجتمع اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بعد غد الجمعة بالرباط قبل نهائي بطولة “توتال إنرجي” لكأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة المقامة حاليا بالمغرب.

وذكرت الكاف في بيان على موقعها الالكتروني أن الاجتماع الذي سيترأسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الهيئة القارية الكروية، سيناقش عددا من القضايا بما في ذلك طلبات العروض المتعلقة باستضافة كأس الأمم الأفريقية لنسختي 2025 و 2027.

وستناقش اللجنة التنفيذية أيضا التحضيرات الجارية لتنظيم الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للكاف التي ستنعقد في أبيدجان ، بالكوت ديفوار في 13 من الشهر الجاري.

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‫5 تعليقات

  1. اللجنة التفيدية للكاف تجتمع بالزبط ماذا يقول التعارجي الدراجي عميل كابرانات فرنسا. وبعض المبدعين انهم محللين رياضيين في الجزائر الذين هاجموا سيدهم القجع. هاجموا الكاف والفيفا.ستبقوا تنبحون كالكلاب الضالة تلك هي هويتكم الحقيقية.مع احترامي للشعب الجزائري.

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