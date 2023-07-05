نقابة الموسيقيين بمصر تطالب أحمد سعد بالاعتذار لسيدات تونس

2023-07-05 / 17:25
0
القسم الفني: هبة بريس

طالبت نقابة المهن الموسيقية المصرية الفنان أحمد سعد بالاعتذار لسيدات تونس عما صدر منه إثر أزمة رافقت حفلا أحياه مؤخرا ضمن المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة بمدينة بنزرت.

وقال بيان نقابة المهن الموسيقية المصرية إنه بعد البحث في ملابسات الخلاف، تقرر إلزام سعد “بتقديم فيديو يتضمن اعتذارا لسيدات تونس المحترمات ردا على ما قام به لفظيا وجها لوجه لسيدة فاضلة من شقيقاتنا التونسيات المحترمات بعبارة تتضمن اسكتي أنت أو اخرسي أنتِ”.

ووجهت النقابة اللوم والعتاب لمنظمي الحفل بتونس لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة بينها وبين الفنانين المصريين مسبقا وقبل إقامة أي حفلات فنية، حتى تكون النقابة على دراية تامة بكل ما يخص أعضاءها والتصرف الفوري في حال حدوث أي مشاكل.

وخاطبت “كافة جهات الدولة الرسمية والسيادية بضرورة حصول الفنانين المصريين على خطاب رسمي من النقابة للسفر للخارج حتى تكون النقابة ضامنا وفاعلا أساسيا لكافة تصرفات الأعضاء بالإيجاب أو السلب”.

واختتم البيان باعتذار قدمه الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية لسيدات تونس “عما حدث من لفظ أثار استياء النساء في تونس”.

وكانت وزارة الشؤون الثقافية في تونس قد أصدرت بيانا استنكرت فيه ما حدث بين الجهة المنظمة للحفل وأحمد سعد عقب الحفل الذي أقيم بتاريخ 1 يوليوز الجاري، وحمّلت الوزارة المسؤولية الكاملة لتداعيات الحفل للجهة المنظمة “جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة” بوصفه حفلا خاصا غير مدعوم من الوزارة ولا من المؤسسات التي تشرف عليها الوزارة.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيديو لبونو وزوجته يحسم الجدل بشأن علاقتهما

فيديو لبونو وزوجته يحسم الجدل بشأن علاقتهما

2023-07-05 / 14:16
Photo of بدر سلطان يتألق في أغنيته الجديدة “كي ندير نتوب”

بدر سلطان يتألق في أغنيته الجديدة “كي ندير نتوب”

2023-07-04 / 22:56
Photo of تحت إشراف ريدوان.. إصدار أغنية كأس العالم للسيدات

تحت إشراف ريدوان.. إصدار أغنية كأس العالم للسيدات

2023-07-04 / 17:54
Photo of هاشم البسطاوي :” الأمازيغيون بريئون من كرنفال بوجلود”

هاشم البسطاوي :” الأمازيغيون بريئون من كرنفال بوجلود”

2023-07-04 / 15:21
Photo of المهرجان الدولي لفيلم الطالب يهدي دورته 12 لروح الفنان عزيز الفاضلي

المهرجان الدولي لفيلم الطالب يهدي دورته 12 لروح الفنان…

2023-07-04 / 12:44
Photo of بسبب شجارها مع إحدى السيدات.. ماغي بوغصن تتصدر الترند

بسبب شجارها مع إحدى السيدات.. ماغي بوغصن تتصدر الترند

2023-07-04 / 11:45
Photo of وزارة الثقافة: دعم مشاريع الفنون التشكيلية والبصرية بأزيد من 3.84 مليون درهم

وزارة الثقافة: دعم مشاريع الفنون التشكيلية والبصرية بأزيد من…

2023-07-04 / 09:48
Photo of أنس الباز يعلن مشاركته في فيلم سينمائي كوري

أنس الباز يعلن مشاركته في فيلم سينمائي كوري

2023-07-03 / 19:33
Photo of اكتشفها ديجي فان فأصبحت من نجوم المغرب..منال بنشليخة ضيفة برنامج “سوشل ستار”

اكتشفها ديجي فان فأصبحت من نجوم المغرب..منال بنشليخة ضيفة…

2023-07-03 / 19:19
Photo of في أول تعليق له..أحمد سعد يسرد التفاصيل و يهدد بالقضاء

في أول تعليق له..أحمد سعد يسرد التفاصيل و يهدد…

2023-07-03 / 17:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق