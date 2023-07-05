تطوان: مستثمر مغربي يستغيث بعامل الإقليم ضد التقاعس في مشروع إستثماري

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

وجه مستثمر مغربي رسالة إلى وزير الداخلية ووالي الجهة ونظير لها إلى عامل إقليم تطوان” يونس التازي” بخصوص تماطل شاب إجراءات تطبيق المساطر القانونية لمشروع ينوي إنجازه في جماعة “الزينات” التابعة للنفوذ الجغرافي لتطوان.

ويتهم المستثمر المذكور عمالة الإقليم بالشطط في التطبيق السليم للإجراءات المعمول بها في معالجة ملفات الإستثمار خاصة في شقها المتعلق بالآجال القانونية التي يجب على الإدارات إحترامها والحسم فيها قبل أن تستوفي المدة المحددة المشار إليها في القانون.

ويشتكي المستثمر المغربي صاحب المشروع من التلكؤ في إستصدار القرار العاملي الخاص بفتح التحقيق العمومي البيئي الذي تخضع له مثل هذه المشاريع حسب المنصوص عليه في مقتضيات الظهير الشريف رقم 1_20_06 الصادر في 11 رجب 1441 هجرية (6 مارس 2020) والقاضي بتنفيذ القانون رقم 55_19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لا سيما المادة 16 من الباب الخامس المتعلقة بآجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية داخل أجل 30 يوما كحد أقصى لإنجاز مشاريع إستثمارية إبتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا طبقا لأحكام المادتين 6 و10 من القانون أعلاه _ حسب ما ورد في الشكاية الموجهة إلى وزارة الداخلية _ والتي نتوفر في هبة بريس على نسخة منها.

هذا ويناشد صاحب المشروع كل من له غيرة على التطبيق السليم للقانون الدخول على خط هذه العرقلة وتعطيل المساطر الإدارية دون الإرتكاز على أسباب موضوعية من شأنها حماية الساكنة والمصلحة العامة إذا ما كان هناك ضرر حقيقي يهددها فعلا.

فإن كان المستثمر قد كلف مكتب دراسات لإجراء دراسة موضوعية حول مشروعه وتعهد باحترام دفتر التحملات، ثم حصل على تراخيص من الحوض المائي تعتبر أكثر تعقيدا من قرار عاملي، فما هذا التباطؤ سوى ضرب صارخ للخطابات الملكية السامية ويستوجب تدخلا حازما من طرف المصالح المركزية المختصة قصد إنصاف هذا المستثمر الذي طرق جميع الأبواب ولم يتوانى ولو للحظة واحدة في الدفاع عن حقوقه التي يراها مشروعة في ظل تعنت عمالة إقليم تطوان وتماطلها في الإستجابة والإلتزام بالقانون.

وتطرح هذه الشكاية عدة علامات إستفهام عريضة حول الجهة التي ما تزال تتمادى إلى يومنا هذا في الإستناذ إلى القانون ومخرجاته الإدارية التي تحدد العلاقة بين المرتفق والإدارة، حيث أن العامل او غيره ملزمون بالتجاوب مع مثل هذه الطلبات إيجابا أو سلبا مع تحديد أسباب الرفض على الأقل إن تبين لهم ان المشروع لم يستوفي الشروط والإجراءات المنصوص عليها، أما سياسة الصمت وعدم الإستجابة ولو بمفوض قضائي في دولة القانون والمؤسسات فهو أمر آخر وسياسة متعمدة لطرد ما تبقى من المستثمرين في إقليم يعاني البطالة وانعدام فرص الشغل.

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