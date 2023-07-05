الصادرات المغربية
صورة تعبيرية

التجارة الخارجية.. ارتفاع الصادرات بـ 1.2% والواردات بـ 4.1%

2023-07-05 / 14:53
0
هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لكل من الواردات والصادرات سجلت، على أساس سنوي، ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2023، بلغ على التوالي نسبتي 1,2 في المائة و4,1 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أن ارتفاع الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات يعزى أساسا إلى ارتفاع القيم المتوسطة لكل من “مواد الاستهلاك” بنسبة 7,4 في المائة و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 4,8 في المائة و”الطاقة وزيوت التشحيم” بنسبة 2,1 في المائة و”أنصاف المنتجات” بنسبة 1,6 في المائة و”مواد التجهيز الصناعية” بنسبة 0,6 في المائة و”مواد التجهيز الفلاحية” بنسبة 2,9 في المائة.

في المقابل، سجل هذا الرقم الاستدلالي انخفاضا في “المواد الخام من أصل معدني” بنسبة 39 في المائة وفي “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بنسبة 0,7 في المائة.

وفي ما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فإن الارتفاع الذي سجله نتج بالخصوص عن ارتفاع القيم المتوسطة في “مواد التجهيز الصناعية” بنسبة 17,3 في المائة وفي “مواد الاستهلاك” بنسبة 9,6 في المائة وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 9,1 في المائة وفي “المواد الخام من أصل معدني” بنسبة 4,6 في المائة.

وسجلت الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لكل من “أنصاف المنتجات” و”المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” و”الطاقة وزيوت التشحيم” انخفاضا بلغ، على التوالي، نسب 15,6 في المائة و0,8 في المائة و1,7 في المائة، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة ارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ما الفرق بين “الحساب تحت الطلب” و”الحساب الجماعي” و”حساب التوفير”؟ بنك المغرب يشرح

ما الفرق بين “الحساب تحت الطلب” و”الحساب الجماعي” و”حساب…

2023-07-05 / 12:57
Photo of شركة صينية تستثمر في مصنع لبطاريات الليثيوم في المغرب

شركة صينية تستثمر في مصنع لبطاريات الليثيوم في المغرب

2023-07-04 / 23:05
Photo of السيارات : بيع 81 ألف و419 وحدة عند متم يونيو

السيارات : بيع 81 ألف و419 وحدة عند متم…

2023-07-04 / 22:13
Photo of كيف يمكن الحصول على معلومات الحسابات البنكية للمتوفين؟ بنك المغرب يوضح

كيف يمكن الحصول على معلومات الحسابات البنكية للمتوفين؟ بنك…

2023-07-04 / 14:33
Photo of مندوبية التخطيط: ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

مندوبية التخطيط: ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

2023-07-04 / 12:04
Photo of مزور : المغرب يطمح إلى رفع قيمة صادرات قطاع النسيج

مزور : المغرب يطمح إلى رفع قيمة صادرات قطاع…

2023-07-03 / 20:10
Photo of المغرب والبرازيل يتفقان على تعزيز التعاون في البحث والابتكار الفلاحي

المغرب والبرازيل يتفقان على تعزيز التعاون في البحث والابتكار…

2023-07-03 / 13:20
Photo of مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا ملحوظا

مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا ملحوظا

2023-07-03 / 12:35
Photo of المغرب يرحب بإعادة انتخاب شو دونيو على رأس “الفاو”

المغرب يرحب بإعادة انتخاب شو دونيو على رأس “الفاو”

2023-07-02 / 19:37
Photo of عملاق الطاقة في أمريكا يقرر الاسثتمار في الهيدروجين الأخضر بالمغرب

عملاق الطاقة في أمريكا يقرر الاسثتمار في الهيدروجين الأخضر…

2023-07-02 / 10:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق