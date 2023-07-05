تارودانت : وصول تعزيزات عسكرية لاحتواء حريق غابوي

2023-07-05 / 14:40
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت منطقة بيكودين طيلة ليلة الثلاثاء – الاربعاء ، وصول تعزيزات عسكرية من قوات مسلحة والدرك الملكي والقوات المساعدة الى جانب فرق إطفاء من أكادير وتارودانت ، من أجل السيطرة على إنتشار النيران بغابة ادوزال الجبلية .

وكشفت مصادر محلية، ان الحريق قد تمت السيطرة عليه ليلة أمس الثلاثاء، قبل أن يعود في الانتشار من جديد صباح اليوم الاربعاء، بسبب بقايا الجمرات وهبوب الرياح التي تشهدها المنطقة الجبلية .

ولازالت عملية الاطفاء مستمرة حتى حدود اللحظة من بعد زوال اليوم الاربعاء، باستعمال كافة الوسائل المتاحة للسلطات، ويسود تخوف من هبوب رياح قوية الى جانب درجات الحرارة، في انتشار رقعة الحريق الغابوي، المنتشر بغابات الجماعة الترابية بيكودين بتارودانت قرب الطريق الوطنية رقم 11 و الطريق السيار الرابط بين اكادير و مراكش.

وقد سبق للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن عممت نشرة إنذارية على كافة المصالح، تنبه من إحتمال نشوب حرائق بعدد من المجالات الغابوية على كافة التراب الوطني، بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.

ولم يعرف بعد أسباب إندلاع الحريق، هل بفعل عامل طبيعي مرتبط بإنتشار الحشائش اليابسة، ام فعل تدخل بشري، علما أن السلطات سبق وأن اكدت مساء أمس سيطرتها على الحريق، قبل أن يعود الوضع الى شكل سلبي صباح اليوم، مما يستدعي الاستعانة بتقنية طائرات مسيرة ” الدرون” واعوان المياه والغابات ليلة اليوم من أجل الاحتواء الكامل على الحريق.

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