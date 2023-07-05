وفاة مواطنة أمريكية في ظروف غامضة بإحدى باحات الاستراحة

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مواطنة أمريكية ثمانينية كانت رفقة زوجها بإحدى باحات الاستراحة بالطريق السيار بين سطات مراكش، توفيت صباح اليوم الأربعاء، في ظروف وصفت بالغامضة شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل الجهات المختصة.

الحادث وحسب ذات المصادر، خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الأجهزة الامنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها حول الحادث تحت اشراف النيابة العامة المختصة بغية الوقوف على كافة ملابساته.

هذا، وقد تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، حيث من المنتظر أن يتم اخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة.

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