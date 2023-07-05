فيديو لبونو وزوجته يحسم الجدل بشأن علاقتهما

نجلاء مزيان: هبة بريس

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات توثق سفر نجم المنتخب المغربي ياسين بونو رفقة زوجته إيمان.

و اعتبر النشطاء ذاتهم أن مقاطع الفيديوهات هي بمثابة رد على كل الأخبار المتداولة من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، و التي تفيد انفصال ياسين بونو عن زوجته.

و جدير بالذكر أن إلغاء إيمان متابعة زوجها بونو بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جعل مواقع التواصل الاجتماعي تضج بإشاعة الانفصال.

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