فيديو لبونو وزوجته يحسم الجدل بشأن علاقتهما
نجلاء مزيان: هبة بريس
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات توثق سفر نجم المنتخب المغربي ياسين بونو رفقة زوجته إيمان.
و اعتبر النشطاء ذاتهم أن مقاطع الفيديوهات هي بمثابة رد على كل الأخبار المتداولة من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، و التي تفيد انفصال ياسين بونو عن زوجته.
و جدير بالذكر أن إلغاء إيمان متابعة زوجها بونو بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جعل مواقع التواصل الاجتماعي تضج بإشاعة الانفصال.
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