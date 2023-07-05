ما الفرق بين “الحساب تحت الطلب” و”الحساب الجماعي” و”حساب التوفير”؟ بنك المغرب يشرح

هبة بريس

عند فتح حساب لدى أحد البنوك، تعرض هذه الأخيرة على الزبناء عدة أنواع من الحسابات، ومن أكثرها شيوعاً نجد “الحساب تحت الطلب” و”الحساب الجماعي” و”حساب التوفير”. فما هي خصائص كل واحد من هذه الحسابات وما هي أوجه الاختلاف بينها؟ بنك المغرب يجيب:

يعتبر الحساب البنكي وسيلة أو أداة تسمح بتسجيل جميع العمليات التي تتم بين البنك وزبونه على مستوى الجانب الدائن والجانب المدين للحساب. كما يخول لصاحبه إيداع الأموال لدى البنك وسحبها باستخدام وسائل الأداء المسلمة له من قبل هذا الأخير (الشيكات والبطاقات البنكية وغيرها).

ويشكل الحساب البنكي موضوع اتفاقية مكتوبة يوقعها الزبون والبنك، تُسمى “اتفاقية الحساب”. وتحدد هذه الاتفاقية التزامات الطرفين وكذا شروط سير الحساب.

وهناك أنواع مختلفة من الحسابات البنكية، ويعد “الحساب تحت الطلب” و”حساب التوفير” و”الحساب الجماعي” من أكثر الأنواع شيوعا.

– ما هو “الحساب تحت الطلب” ؟

الحساب تحت الطلب، المعروف “بالحساب الجاري”، هو حساب بنكي يمكن الزبون من إيداع أمواله والحصول على وسائل الأداء وتدبير تدفقات الأموال الداخلة والخارجة.

يمكن فتح الحساب تحت الطلب لدى وكالة بنكية، أو عبر الإنترنت بموجب شروط معينة.

يتم تقييد العمليات التي تنجز على الحساب تحت الطلب خلال فترة معينة، سواء كانت تتعلق بالجانب الدائن (تدفقات داخلة) أو المدين (تدفقات خارجة)، في “كشف حساب بنكي” أو “مقتطف الحساب”، مع الإشارة إلى “رصيد الحساب البنكي” في الشهر السابق والرصيد الجديد في تاريخ إصدار الكشف.

يغلق الحساب تحت الطلب بإرادة أحد الطرفين. ففي حال بادر الزبون بإغلاقه، لا يتعين عليه تقديم إشعار مسبق، أما البنك، في حال كان هو من بادر بالإغلاق، فيجب عليه أن يرسل إشعارا مسبقا مدته 60 يوما. ويُقفل الحساب أيضا بسبب وفاة الزبون، أو فقدانه للأهلية، أو خضوعه للتقويم أو التصفية القضائيين.

– ما هو “الحساب الجماعي” ؟

الحساب الجماعي هو حساب بنكي يُفتح باسم عدة أشخاص، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، ويتم استخدامه بشكل عام لتدبير النفقات المشتركة داخل الأسرة أو المقاولة.

ويتعين التمييز من جهة بين “الحساب على الشياع” الذي يُفتح باسم عدة أشخاص يطلق عليهم اسم المالكين على الشياع، ويقتضي تشغيله توقيعَهم جميعا (إلا في حالة وجود وكيل مشترك)، ومن جهة أخرى بين “الحساب المشترك” الذي يُفتح باسم عدة أشخاص ويسمح لكل مساهم فيه القيام بالمعاملات بمفرده، كما لو كان المالك الوحيد.

يمكن فتح الحسابات الجماعية في البنك، وقد تترتب عنها مصاريف دورية أو مصاريف خاصة بالمعاملات. ويمكن لأصحاب الحساب الجماعي الوصول إلى الأموال الموجودة في الحساب وإجراء العمليات بشكل عام من خلال بطاقات السحب أو الشيكات أو التحويلات البنكية.

كما يمكنهم وضع حدود للنفقات يكون من غير المسموح تجاوزها أو اشتراط الحصول على ترخيص من المالكين الآخرين للتحكم في نشاط الحساب.

وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات الجماعية تنطوي على تضامن في الأصول والخصوم سواء تجاه البنك أو الأغيار، وذلك حسب طبيعة الحساب الجماعي (حساب مشترك أو على الشياع)، ما يعني أن كل واحد من أصحاب الحساب مسؤول عن جميع المعاملات التي تتم في الحساب، حتى لو نفذها مالك آخر.

لذا، من الضروري أن يستوعب أصحاب الحساب شروط وكيفية عمل الحساب الجماعي بشكل كامل والتواصل بوضوح لتجنب حالات سوء الفهم أو الخلافات.

وفي حال السحب على المكشوف أو صعوبة الأداء، تتوجه المؤسسة البنكية نحو جميع المالكين للمطالبة بتسوية الوضعية.

– ما هو “حساب التوفير” ؟

حساب التوفير هو نوع من الحسابات البنكية التي تسمح لصاحبها بإيداع الأموال بهدف تحقيق ربح منها، وذلك على أساس سعر الفائدة المحتسب استنادا إلى الأموال المودعة. وعلى عكس الحساب الجاري الذي يستخدم في المعاملات المالية العادية، فإن حساب التوفير يهدف عموما، كما يتضح من اسمه، إلى ادخار الأموال.

يمكن أن يتخذ حساب التوفير شكل حساب على الدفتر أو حساب لأجل. وتجدر الإشارة إلى أن “الحساب على الدفتر” يهم فقط الأشخاص الطبيعيين.

ويسمح هذا الأخير لصاحبه بإيداع الأموال مع الاستفادة من علاوة محسوبة على أساس متوسط رصيد الحساب بحد أقصى يصل إلى 400 ألف درهم.

وغالبا ما يتم تقييد المعاملات المنجزة على هذا الحساب في دفتر صغير يوفره البنك. ويمكن إيداع الأموال وسحبها بكل حرية، دون أي قيود تتعلق بالمدة أو المبلغ، مما يتيح لصاحب الحساب مرونة كبيرة في تدبير أمواله.

ويختلف الحساب لأجل عن الحساب على الدفتر من حيث القدرة على تجميد الأموال لفترة محددة مسبقا. وخلال فترة التجميد التي تتراوح من شهر واحد إلى اثني عشر شهرا، لا يمكن لصاحب الحساب التصرف في أمواله كما يشاء إلا بعد انتهاء مدة تجميد الأموال المحددة.

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