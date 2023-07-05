مديرية التعليم بالجديدة تكرم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات الإشهادية

أحمد مصباح – الجديدة

أقامت السلطات التربوية الإقليمية بالجديدة، ممثلة في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمصالحها وأطقمها التربوية والإدارية، الاثنين 3 يوليوز2023، بمدرج “ENCG”، بعاصمة دكالة، حفل التميز على شرف التلاميذ المتوفقين في الامتحانات الإشهادية برسم الموسم الدراسي 2022 – 2023، حضر فعالياته، إلى جانب المدير الإقليمي للتعليم ورؤساء المصالح لدى المديرية الإٌقليمية، باشا بلدية الجديدة، نيابة عن عامل إقليم الجديدة، والمنتخبون بالجماعات الترابية، والمتدخلين في الشأن التعليمي، والمفتشون ومدراء المؤسسات التربوية، والجمعيات الشريكة، والمتدخلين في الشأن التعليمي، وهيئات المجتمع المدني.

هذا، وبمناسبة حفل التميز، ألقى رشيد شرزيت، المسؤول التربوي الإقليمي، كلمة مستفيضة، باسم المديرية الإقليمية للجديدة، هذا نصها:

يسعدني أن أقف أمامكم اليوم ، لنتقاسم لحظات من التثمين والتنويه لأبنائنا وبناتنا المتوجات والمتوجين في مختلف الامتحانات الإشهادية برسم الموسم الدراسي 2022/2023 تتويج يأتي كثمرة لسنة دراسية مليئة بالجد والعمل لتلاميذنا وتلميذاتنا ، ومن ورائهم مجهودات أساتذتهم ومؤسساتهم وأسرهم. فهنيئا لكم بناتي أبنائي بهذا التتويج الذي أنتم أهل له. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يقترن احتفاؤنا بالتميز الدراسي بتخليد الشعب المغربي للذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد ذكرى اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، ذكرى يجسد فيها المغاربة قاطبة أسمى معاني الوطنية والوفاء والتعلق المستدام بأهداب العرش العلوي المجيد . في أجواء هذه الذكرى الغالية استطاع بنات وأبناء هذا الإقليم المعطاء ان يرسموا صور بالغة المعاني من التألق والتميز التربوي حيث حققت المديرية الإقليمية بفضلهم نسبة نجاح مشرفة في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا تجاوزت 54/% خلال الدورة العادية لشهر يونيو 2023 المنصرم، إلى جانب تحقيق تقدم واضح في معدلات امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي بنسبة 67% وحوالي 98% في امتحان شهادة التعليم الابتدائي، وهذا دال على حجم العمل الأساس الذي يبذل للنهوض بالعمل التربوي على المستوى الإقليمي. هذه الصور الناضحة بالتألق الذي بوأ اّلإقليم مكانة مشرفة جهويا ووطنيا تستحق منا جميعا وقفة تشجيع وتنويه. ولأنه تألق ينضاف إلى سجل الإنجازات المحققة في كافة الأصعدة.

أيها الحضور الكريم :

لا يخفى على الجميع كون العمل التربوي بمختلف المواقع الإدارية والتربوية مؤطر حاليا بخارطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة كمنهجية لتدبير المرحلة 2022/2026 والتي اعتمدت بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات التواصلية شاركت فيها كل ّأطياف المجتمع ومؤسسات الدولة ،وهي رسالة دالة على أن التربية والتعليم قضية أمة وأداة لتعزيز الحكامة القطاعية وانتقاء الأهداف المرحلية . لقداختارت خارطة الطريق ثلاث محاور أساسية للارتكاز وهي التلميذ والمدرسة والأستاذ باعتبارها أركان أساسية يتعين الاستثمار فيها لتحقيق مدرسة الغد ذات جودة للجميع وهذا شعار يتعزز بالدعوة الى حشد التعبئة حول المدرسة والاستثمار في المورد البشري الذي يعتبر الرأسمال الدائم للوطن والركن الركين للتنمية المستدامة، لقد دعت التوجيهات الملكية التي تسترشد بها المنظومة التربوية، إلى العناية بالناشئة وحفزها على التميز والتألق لتعزيز رصيد بلدنا في الاعتزاز بالانتماء وغرس قيم التنافس والتسامح والتعايش ،.

إن النتائج المشرفة التي يحققها بناتنا وابناؤنا في عدد من المحطات يتطلب منا بذل المزيد من الجهد والإمكانات ورصد الموارد لتدبير منظومة قادرة على رفع التحدي والارتقاء بالقدرات العلمية والكفايات المعرفية لاجيال الغد.

منجزات المديرية الإقليمية

وفي هذا الصدد اسمحوا لي ان أقف لأنوه بالدعم المستمر الذي ما فتئ يقدمه السيد العامل في مختلف مجالات القطاع كتوسيع العرض المدرسي وتحسين الدعم الاجتماعي وحفز النبوغ والتفوق والحرص على توفر الإقليم على فضاءات تربوية بمؤهلات جيدة ، وبفضل هذا الدعم ودعم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وشركائنا تمكنا بداية الموسم الدراسي الجاري من تعزيز رصيد الإقليم من المؤسسات التعليمية وذلك بفتح:

مدرسة ابتدائية ببلدية الجديدة؛

ثانوية اعدادية بالجماعة الترابية مولاي عبد الله،

وسيستمر هذا الجهد ابتداء من الدخول المدرسي 2023/2024 بفتح خمسة مؤسسات تعليمية جديدة : 04 منها بالمجال القروي و 01 بالمجال الحضري ، ويتعلق الأمر ب:

المدرسة الجماعاتية النور بالجماعة القروية مكرس؛

المدرسة الجماعاتية سيدي إسماعيل بالجماعة القروية سيدي إسماعيل؛

المدرسة الجماعاتية سيدي احمد بن مبارك بالجماعة القروية أولاد غانم؛

الثانوية الإعدادية الإمام الشافعي بالجماعة القروية الشعيبات؛

مدرسة المرابطين ببلدية الجديدة.

كما سيشهد الموسم الدراسي المقبل ارتفاعا في عدد أقسام التعليم الأولي المدمج بمؤسسات التعليم العمومي لينتقل من 430 قسم إلى أكثر من 490 قسم.

وعلى مستوى تأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين بنيات الاستقبال ، سيتم تأهيل 30 مؤسسة تعليمية بمختلف الأسلاك التعليمية تأهيلا شاملا بغلاف مالي يتراوح بين 500 ألف درهم ومليون درهم لكل مؤسسة تعليمية، كما سيتم تأهيل أكثر من 100 مؤسسة تعليمية عن طريق اعتمادات الصيانة الوقائية.

وعلى مستوى التجهيز شهدت المديرية الإقليمية تجهيز مجموعة من المؤسسات التعليمية بالعدة المعلوماتية من خلال برنامج الأكاديمية لتجهيز القاعات المتعددة الوسائط حيث تم تجهيز أكثر من 40 مؤسسة تعليمية بالمجالين الحضري والقروي.

مجال الدعم الاجتماعي للتمدرس عرف هو الآخر تطورا ملحوظا من حيث جودة الإقامة والخدمات، حيث تم تجديد أفرشة الأقسام الداخلية بتوفير أكثر من 1700 فراش كامل موجه للتلميذات والتلاميذ المقيمين بالأقسام الداخلية، إضافة على تعميم خدمة المطعمة لتشمل 17 قسما داخليا و12 من دور الطالب والطالبة.

النقل المدرسي يعتبر بدوره من مرتكزات عمليات الدعم الاجتماعي حيث يتوفر إقليم الجديدة على اسطول للنقل المدرسي يقارب 300 حافلة تقدم خدماتها بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم ، وتسير من طرف جمعيات شريكة وبدعم من الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث يتوفر إقليم الجديدة على إحدى انجح الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي على المستوى الوطني ، الأمر يتعلق بفيدرالية جمعيات النقل المدرسي بجماعة مولاي عبد الله والحوزية.

ويتميز تدبير القطاع التربوي بإقليم الجديدة باستقطابه المثمر للشراكات الناجعة وذات الأثر على المنظومة التربوية ، حيث أبرمت المديرية الإقليمية أكثر من 50 شراكة خلال الموسم الدراسي 2022/2023 همت مجالات تربوية وتدبيرية مختلفة وخصوصا:

– شراكات مع الجماعات الترابية من أجل إحداث أو توسيع مؤسسات تعليمية فضلا عن التأهيل وخاصة بالمجال القروي

– شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية همت مجال تأهيل المؤسسات خصوصا بناء وإصلاح المرافق الصحية / اقتناء حافلات النقل المدرسي / بناء مطاعم مدرسية / بناء دور الطالب والطالبة/ تجهيز المكتبات المدرسية وفضاءات التوجيه

– شراكات مع المكتب الشريف للفوسفاط لتأهيل وتجهيز مجموعة من الوحدات المدرسية ، مع تنظيم دورات تكوينية في مختلف مجالات الحياة المدرسية

– شراكة مع شركة صوناصيد لإحداث 08 وحدات للتعليم الأولي

– شراكات مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تنشيط الحياة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم.

– هذه المنجزات تحققت بفضل تظافر الجهود الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين و الجمعيات الشريكة ، وهنا لابد من التنويه بالمساهمة الوازنة لهذه القطاعات في توفير التمويلات اللازمة والاوعية العقارية والتجهيزات ودعم أنشطة الحياة المدرسية والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والحفاظ على الامن المدرسي والنهوض بالصحة المدرسية والمشاركة في توفير الدعم اللوجيستي لإنجاز الامتحانات الإشهادية ، وهنا أود أن أشكر القيادة الجهوية للدرك الملكي والأمن الإقليمي والقيادة الإقليمية للقوات المساعدة والقيادة الإقليمية للوقاية المدنية على المواكبة اليومية لمختلف محطات الامتحانات الإشهادية ، كما أشكر مؤسسات التعليم الخصوصي الانخراط في هذا المجهود،

السيدات والسادة

واذا كانت النتائج تعكس تلاقح الجهود كشرط للتحقيق ،متى توفرت الظروف والإمكانات فان الاحتفاء بالتميز يقتضي بالضرورة الحتمية استحضار مجهودات جنود الخفاء الاستاذات والأساتذة الذين رعوا هذه التفوق وامنوا به وزرعوه في وجدان تلاميذتهم متكبدين تعب المهنة وعناءها، فالشكر لا يكفي في حقهم لان العمل الصالح لا يجازي عليه الا الله ومن وراء هذا العمل أيضا أطقم إدارية وتربوية من مدراء المؤسسات التعليمية والمفتشات والمفتشين ،مشكورة تقف في الصفوف الامامية للتحدي ، والشكر موصول لنقابة المفتشين والنقابات التعليمة التي تواكب جميع المحطات بحس مهني عال وبمسؤولية راقية وبغيرة أكيدة على القطاع تضمن التوازن بين حقوق المدرس ومصلحة التلميذ والمنظومة بشكل عام ، كما نعتز بالعمل مع شركائنا في الجمعيات المهنية للمديرين والحراس العامين وجمعية التعاون المدرسي وفدرالية جمعيات الآباء وفدرالية جمعيات مولاي عبد الله وباقي الجمعيات المدنية الشريكة في التعليم الاولي والتربية غير النظامية والنقل المدرسي الذي يجسدون المعنى الحقيقي للشراكة المثمرة على أساس رابح رابح، كما لا تفوتي الفرصة لأنوه بالدور الذي تقوم به المنابر الإعلامية في تجسير العلاقة مع الراي العام وتسويق صورة إيجابية عن المجهودات المبذولة عبر كل مجالات القطاع، والاسهام في حشد التعبئة المجتمعية لدعم المدرسة المغربية،

وإذا كان من وراء كل نجاح مجهوادت تبذل من طرف رجال قادة أمناء، لابد هنا من التنويه بالدور الطلائعي للسيد مدير الأكاديمية لجهة الدار البيضاء سطات على المواكبة الدقيقة والانخراط المطلق لتوفير الإمكانات المادية واللوجيستية، الضرورية لتطوير القطاع. كما لاتفوتني الفرصة لأجدد الشكر لأركان المنظومة التربوية وأعمدتها مصالح المديرية هيئة التفتيش هيئة الإدارة التربوية هيئة الدعم التقني والخدماتي.

وإذ أستعرض صفحات وضاءة من العمل البناء الذي يبذل بهذا الإقليم العزيز لبناء صرح المدرسة المغربية وتثمين مجهودات السواعد التي تساهم في ذلك، أغتنم هذه المناسبة الغراء لأتقدم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله باسمي الخاص ونيابة عن اسرة التعليم والتلاميذ بالإقليم، بأسمى عبارات الولاء والإخلاص والتهاني بعيد العرش المجيد متضرعا الى المولى عز وجل ان يديم عليه موفور الصحة واليمن والبركان حتى يحقق لشعبه الوفي ما يصبو اليه وان يحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي مولاي الحسن وصنوه السعيد مولاي رشيد وسائر افراد الاسرة الملكية الكريمة، وان يحفظ بلدنا بما حفظ به الذكر الحكيم ، انه سميع مجيب. والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.

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