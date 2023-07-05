برشلونة يعلن رسميًّا ضم إينيغو مارتينيز

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي برشلونة رسميًّا تعاقده مع إينيغو مارتينيز، قادمًا من فريق أتلتيك بلباو السابق، في صفقة انتقال حر، حتى عام 2025.

ونشَر برشلونة فيديو للاعب وهو بقميص البلوغرانا، ويحتفل بطريقته الشهيرة كما كان يفعل مع فريقه السابق.

وسينضم مارتينيز إلى دفاعات البارسا بجانب رونالد أراوخو، وأندرياس كريستنسين، وجوليس كوندي، وإيريك غارسيا.

وسيكون المدافع الأرجنتيني ثاني صفقات النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تم التعاقد مع الدولي الألماني إلكاي غوندوغان في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي.

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