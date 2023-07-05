شواطئ المحمدية تستقبل المصطافين و الزوار ب”الأزبال” و الروائح النتنة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“أفين جبتينا أماما؟”، بهاته العبارة نطقت إحدى اليافعات التي قدمت لشاطئ “المانيسمان” بالمحمدية رفقة أسرتها و بعض من صديقاتها للهروب من حرارة الصيف المرتفعة قبل أن تتفاجأ بمنظر أقل ما يقال عنه “كارثي و بشع”.

أزبال هنا و هناك، أكياس بلاستيكية و مخلفات الأكل و النفايات من شتى الأصناف و الأنواع، زادتها قتامة مخلفات البحر، تنتشر على طول الشريط الساحلي للمحمدية و ليس في المانيسمان وحده.

منظر يبعث على التقزز، مواطنون يسبحون في مياه لونها يثير الكثير من التساؤلات و رائحتها تجيبك باليقين أنك في مكان غير صالح البتة للسباحة، و في الجهة الأخرى منظر مواطنين مستلقين فوق الرمال “الغريبة اللون” تزاحمهم الأزبال و الكلاب الضالة التي تتسكع وسط المصطافين.

هكذا هي شواطئ المحمدية، و الوصف هنا قليل مقارنة بسوداوية الواقع و بهول ما وثقته هبة بريس بالصوت و الصورة، و بالأخص في شاطئ 3 مارس و المانيسمان، فهل بمثل هاته الأمور ترحب سلطات المحمدية بزوارها و مصطافيها؟

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