وجدة : طبيب عظام بمستشفى الفرابي يشتم المرضى بكلمات نابية

2023-07-05 / 11:27
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هبة بريس - وجدة

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن طبيبا للعظام يزاول بمستشفى الفرابي بمدينة وجدة يتعامل بطريقة غير أخلاقية مع المرضى الذين يتوافدون طلبا للعلاج و بكلمات نابية أمام جميع المواطنين الحاضرين و الموظفين منهم نساء مسنين و أطفال.

وأضافت ذات المصادر أن هذا الطبيب يشتم المرضى والوافدين على المستشفى قصد العلاج بكلمات نابية، مثل ( سير ق… عليا …متفرعليش ك…).

و قال مصدر حضر واقعة مشابهة أنه صدمَ كثيرا من هذا التعامل من طرف دكتور ينتمي لقطاع الصحة و ينسف جميع المجهودات التي يقوم بها خالد ايت الطالب وزير الصحة.

وحسب مصادرنا المطلعة فإن هذا الطبيب أصبح يقوم بهذه الممارسات دون مبالات منه لأي اعتبار بل أصبحت هي لغته المعتادة اليومية مع المرضى و الممرضات و المساعدين متحديا جميع الأعراف و القوانين المؤطرة للمهنة.

وأكد مصدر نقابي، في هذا الصدد أن هذا الطبيب معروف بأخلاقه المنحطة حتى وسط زملائه الأطباء وسبق إحالته على مجلس الأخلاقيات، كما تمت المطالبة بحلول تفتيشية من الوزارة وتم منعه مرارا من إجراء العمليات الجراحية، وتكليفه فقط مكلف بالاستشارات الطبية.

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‫5 تعليقات

  1. مدينة وجدة تسيرها عصابة بعيوي وعمر حجيرة ، والاخطر هو انهم مدانين بالسجن ومع ذلك هم يسيرون ، اما المستشفيات فهي مجازر

  2. اللهم هذا إلا منكر طبيب يشتم المرضى والممرضات والمساعدين هذا تحدي للقانون والاخلاق وسلوك الاطباء لان الطبيب يجب عليه ان يكون إنساني جدا قبل ان يكون طبيبا ولكن مع الاسف الشذيذ عقلية بعض الاطباء والممرضين متذنية ومنحطة اتجاه المرضى ويحسون بالاسعلاء والتكبر على المرضى وحتى على باقي الشعب ولهذا اطلب من المسؤولين محاسبته محاسبة شذيذة لكي يكون عبرة لمن سولت له نفسه بذالك

  4. هدا الرجل يجب ان يحاكم علا الفور وتنزع منه شهادته ويبحت عن مهنة اوخرا ولااضن سيجدها

  5. كيف نجح في مهنته هده لانه مهنة الطبيب اول شرطها الاخلاق والصدق والعاطفة ةالحنان للمرضى

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