بعد التأهل للأولمبياد.. ضغط كبير على موقع بيع تذاكر نهائي أقل من 23 سنة

2023-07-05 / 11:43
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هبة بريس ـ رياضة 

حققت كتيبة عصام الشرعي التأهل لأولمبياد باريس 2024 و كذلك لنهائي البطولة القارية لفئة 23 سنة و ذلك بعد أن فاز المنتخب الأولمبي المغربي على خصمه المالي بركلات الترجيح في نصف النهائي.

تأهل الأسود الواعدة للنهائي جعل الآلاف من المشجعين المغاربة يبحثون عن تذاكر لمباراة الفراعنة بالرباط، الأمر الذي جعل موقع التذاكر الذي خصصته الجامعة يعيش ضغطا كبيرا منذ ليلة أمس.

و حسب ما عاينتة هبة بريس لحظة كتابة هذا المقال، فهناك أكثر من 34 ألف شخص ينتظرون دورهم بالموقع لحجز التذاكر، كما توضح الصورة المرفقة و هو ما يؤكد حقيقة واحدة أن المغاربة يعشقون كرة القدم و ارتباطهم بالمنتخبات الوطنية تضاعف منذ ملحمة قطر.

 

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