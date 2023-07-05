بـالرصاص.. أمن أكادير يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

2023-07-05 / 10:50
8
هبة بريس

استخدم موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري، مساء الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، وذلك خلال تدخل أمني بمدينة أيت ملول لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أيت ملول مدعومة بفرقة مكافحة العصابات قد تدخلت بحي “المزار” لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في تعريض ضحية للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وسرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي كانت قد شكلت موضوع شريط فيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال هذا التدخل الأمني، عمد أحد مرافقي المشتبه فيه إلى عرقلة إجراءات الضبط والتوقيف كما عرّض عناصر الشرطة لمقاومة عنيفة وتهديد جدي باستعمال الأسلحة البيضاء، وهو ما اضطر موظف شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، مكّنت من تحييد الخطر الناجم عن هذا الاعتداء وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف المشتبه فيه الثاني بعد تحديد هويته الكاملة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بإصرار… ارملة رجل أمن تتوسل الحموشي لانصاف إبنها

بإصرار… ارملة رجل أمن تتوسل الحموشي لانصاف إبنها

2023-07-05 / 15:03
Photo of تارودانت : وصول تعزيزات عسكرية لاحتواء حريق غابوي

تارودانت : وصول تعزيزات عسكرية لاحتواء حريق غابوي

2023-07-05 / 14:40
Photo of شواطئ المحمدية تستقبل المصطافين و الزوار ب”الأزبال” و الروائح النتنة

شواطئ المحمدية تستقبل المصطافين و الزوار ب”الأزبال” و الروائح…

2023-07-05 / 13:32
Photo of مديرية التعليم بالجديدة تكرم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات الإشهادية

مديرية التعليم بالجديدة تكرم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات الإشهادية

2023-07-05 / 12:44
Photo of السعيدية.. ظواهر مشينة تقلق راحة المصطافين وتشوه من جمالية المدينة

السعيدية.. ظواهر مشينة تقلق راحة المصطافين وتشوه من جمالية…

2023-07-05 / 11:55
Photo of وجدة : طبيب عظام بمستشفى الفرابي يشتم المرضى بكلمات نابية

وجدة : طبيب عظام بمستشفى الفرابي يشتم المرضى بكلمات…

2023-07-05 / 11:27
Photo of مع كل صيف.. هكذا يتحول واد أم الربيع بسطات إلى بالوعة للأرواح

مع كل صيف.. هكذا يتحول واد أم الربيع بسطات…

2023-07-05 / 11:09
Photo of تفاصيل رفض الترخيص للأساتذة بالمشاركة في مباريات التعليم العالي

تفاصيل رفض الترخيص للأساتذة بالمشاركة في مباريات التعليم العالي

2023-07-05 / 11:01
Photo of ترويج المفرقعات والشهب النارية تجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

ترويج المفرقعات والشهب النارية تجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

2023-07-05 / 09:59
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-05 / 09:05

‫8 تعليقات

  6. المواطنون يتعرضون دائما الى سلب ممتلكاتهم عن طريق الجانحين والمشرملين وذوي السوابق العدلية..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق