بـالرصاص.. أمن أكادير يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

هبة بريس

استخدم موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري، مساء الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، وذلك خلال تدخل أمني بمدينة أيت ملول لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أيت ملول مدعومة بفرقة مكافحة العصابات قد تدخلت بحي “المزار” لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في تعريض ضحية للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وسرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي كانت قد شكلت موضوع شريط فيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال هذا التدخل الأمني، عمد أحد مرافقي المشتبه فيه إلى عرقلة إجراءات الضبط والتوقيف كما عرّض عناصر الشرطة لمقاومة عنيفة وتهديد جدي باستعمال الأسلحة البيضاء، وهو ما اضطر موظف شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، مكّنت من تحييد الخطر الناجم عن هذا الاعتداء وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف المشتبه فيه الثاني بعد تحديد هويته الكاملة.

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