جريمة بشعة في مصر.. سيدة تقت.ل طفليها التوأم بطريقة مروعة

هبة بريس - وكالات

في واقعة قاسية يصعب تصديقها بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في مصر، تجردت أم من مشاعر الإنسانية والأمومة حيث قامت بالتخلص من توأمها بعد أن فشلت في استخراج شهادات ميلاد لهما.

وبدأت جهات التحقيق بالغردقة التحقيق في وفاة طفلتين توأم بمنطقة ذهبية، حيث قامت والدتهما بنقلهما لمستشفي الغردقة العام بادعاء وفاتهما بسبب الغاز وفشلت في استخراج شهادات ميلاد لهما منذ ولادتهما وذلك بسبب زواجها عرفيا.

وكشفت التحقيقات الأولية، بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وبمواجهتها اعترفت الأم أمام الأجهزة الأمنية، أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيا من شاب، وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم طفلتين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الغردقة العام، وذلك تحت تصرف جهات التحقيق والتى أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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