تفاصيل رفض الترخيص للأساتذة بالمشاركة في مباريات التعليم العالي

2023-07-05 / 11:01
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تفاعلت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة مع سؤال كتابي وجهه حسن أومريط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية تحت إشراف رئيس مجلس النواب حول موضوع دواعي رفض الترخيص للأساتذة بالمشاركة في مباريات التعليم العالي.

و جاء في نص الجواب الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أن الوزارة مركزيا جهويا وإقليميا تعمل على الاستجابة لكافة الطلبات التي ترد من موظفي القطاع الراغبين في المشاركة في مباريات التعليم العالي التي تعلن عنها المؤسسات الجامعية العليا، وذلك ضمانا لحقهم في الارتقاء المعرفي والاجتماعي، شريطة أن يكونوا مرسمين.

إذ من المعلوم، تضيف الوزارة، أن الأطر غير المرسمة، والتي مازالت في وضعية التدريب، لا تستفيد من الترخيص باجتياز المباريات موضوع السؤال، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 1377 24 فبراير (1958 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي جاء فيه أنه يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.

وبناءا عليه، و حتى تتم الإجابة على السؤال، دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النائب البرلماني السالف الذكر بموافاتها بلائحة الأطر المعنية بالسؤال الكتابي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مع كل صيف.. هكذا يتحول واد أم الربيع بسطات إلى بالوعة للأرواح

مع كل صيف.. هكذا يتحول واد أم الربيع بسطات…

2023-07-05 / 11:09
Photo of بـالرصاص.. أمن أكادير يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

بـالرصاص.. أمن أكادير يوقف شخصا مبحوث عنه وطنيا

2023-07-05 / 10:50
Photo of ترويج المفرقعات والشهب النارية تجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

ترويج المفرقعات والشهب النارية تجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

2023-07-05 / 09:59
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-05 / 09:05
Photo of تنصيب رؤوف محسن مديرا جديدا للمركز الإستشفائي بالرباط

تنصيب رؤوف محسن مديرا جديدا للمركز الإستشفائي بالرباط

2023-07-04 / 20:56
Photo of “تقزيم جزائري” لتصريحات “لقجع” يكشف “الغباء “ويثير “الإستهجان”

“تقزيم جزائري” لتصريحات “لقجع” يكشف “الغباء “ويثير “الإستهجان”

2023-07-04 / 20:50
Photo of قضية “فيزا اسبانيا “..ايداع مستشارة جماعية السجن المحلي بطنجة

قضية “فيزا اسبانيا “..ايداع مستشارة جماعية السجن المحلي بطنجة

2023-07-04 / 19:44
Photo of عملية مرحبا 2023 تسجل ارتفاعا في أعداد الوافدين

عملية مرحبا 2023 تسجل ارتفاعا في أعداد الوافدين

2023-07-04 / 19:26
Photo of ليتجنب الترحيل.. مغربي بايع داعش ثم ادعى أنه “مثلي”

ليتجنب الترحيل.. مغربي بايع داعش ثم ادعى أنه “مثلي”

2023-07-04 / 18:12
Photo of فصل الصيف مصدر رزق عدد من المواطنين المغاربة

فصل الصيف مصدر رزق عدد من المواطنين المغاربة

2023-07-04 / 17:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق