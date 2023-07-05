تفاصيل رفض الترخيص للأساتذة بالمشاركة في مباريات التعليم العالي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعلت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة مع سؤال كتابي وجهه حسن أومريط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية تحت إشراف رئيس مجلس النواب حول موضوع دواعي رفض الترخيص للأساتذة بالمشاركة في مباريات التعليم العالي.

و جاء في نص الجواب الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أن الوزارة مركزيا جهويا وإقليميا تعمل على الاستجابة لكافة الطلبات التي ترد من موظفي القطاع الراغبين في المشاركة في مباريات التعليم العالي التي تعلن عنها المؤسسات الجامعية العليا، وذلك ضمانا لحقهم في الارتقاء المعرفي والاجتماعي، شريطة أن يكونوا مرسمين.

إذ من المعلوم، تضيف الوزارة، أن الأطر غير المرسمة، والتي مازالت في وضعية التدريب، لا تستفيد من الترخيص باجتياز المباريات موضوع السؤال، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 1377 24 فبراير (1958 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي جاء فيه أنه يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.

وبناءا عليه، و حتى تتم الإجابة على السؤال، دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النائب البرلماني السالف الذكر بموافاتها بلائحة الأطر المعنية بالسؤال الكتابي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0