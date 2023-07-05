وزارة بنموسى ترد على موضوع البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية بإقليم الخميسات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ردت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولى والرياضة على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نادية تهامي عن حزب التقدم و الاشتراكية تحت إشراف رئيس مجلس النواب حول موضوع إحداث البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية بجماعة المعازيز بإقليم الخميسات.

و جاء في نص الجواب الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه أن القطاع الرياضي بإقليم الخميسات يتوفر على مجموعة من البنيات التحتية الرياضية التي تدبرها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

كما يتوفر الإقليم وفق ذات الجواب على بنيات تحتية رياضية احتفظت بها المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بالإقليم.

و قد عملت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الخميسات منذ تدبيرها لقطاع الرياضة بالإقليم على عقد اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجماعات الترابية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل استغلال الفضاءات التابعة لها.

كما عملت على فتحها في وجه الساكنة المحلية حتى يتسنى لمختلف الشرائح العمرية استغلالها، منها “القرية الرياضية بوالماس” والملاعب الموجودة بكل من مدينتي تيفلت وسيدي علال البحراوي.

و في إطار ترسيخ سياسة القرب، عملت المديرية الإقليمية بالتنسيق مع الجماعات الترابية المعنية على توفير الوعاء العقاري اللازم وتسويته لإحداث مشاريع مهيكلة من بينها القاعة المغطاة بالرماني، وعدة فضاءات رياضية أخرى منها مسابح مغطاة و حلبات مطاطية، مع الانخراط التام في البرنامج الوطني لإحداث 814 ملعبا للقرب بالجماعات الترابية والمدن الهامشية، من ضمنها مشروع إحداث ملعب للقرب بجماعة المعازيز القروية.

وقد باشرت المديرية الإقليمية في هذا الإطار دراسة المشروع في انتظار استكمال بعض الإجراءات الإدارية وتوقيع باقي الأطراف للاتفاقية الإطار وفتح الاعتمادات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0