ترويج المفرقعات والشهب النارية تجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن الفداء بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، من توقيف صاحب محل تجاري يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج 2100 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمحله التجاري الكائن بمنطقة الفداء بمدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز 2100 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، بعضها تعتبر بالغة الخطورة وسبق استخدامها في تنفيذ اعتداءات جسدية خطيرة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني من أجل تجفيف كافة منابع تهريب وترويج مختلف أنواع المفرقعات والشهب النارية، خصوصا تلك المستعملة في أعمال الشغب والعنف وارتكاب الاعتداءات الجسدية.

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