طنجة ..حريق بمصنع “للكارطون” يخلف خسائر مادية كبيرة
هبة بريس - مكتب طنجة
اندلع في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء حريق هائل في مصنع للكارتون متمركز بالمنطقة الصناعية امغوغة بمدينة طنجة، مخلفا خسائر مادية كبيرة، تقدر بالملايين .
الحريق، الذي لم يخلف ضحايا، اندلع، حوالي الساعة الثانية عشر ونصف من ليلة الثلاثاء / الأربعاء ، حيث انتشرت ألسنة النيران بسرعة كبيرة بالمصنع مخلفة خسائر مادية وصفت بالفادحة في وقت لازالت لم تتضح فيه بعد أسباب اندلاع الحريق .
وانتقلت على وجه السرعة عناصر الوقاية المدنية، بعين المكان رفقة المصالح الأمنية والسلطات المحلية، حيث تم اخماد الحريق والسيطرة عليه إذ من المنتظر أن يفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة أسبابه وملابساته.
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10 تعليقات
يجب تجنب أسباب الحريق ..
الحمد لله على أنه لم يخلف خسائر بشرية..
على السلطات المحلية فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الحرائق..
عليهم الرجوع الى كاميرات المراقبة لمعرفة أسباب إندلاع الحريق ..
يمكن ان يكون تماس كهربائي..
اللهم احفظنا من هاته الظواهر الخطيرة للحريق..
الحمد لله على سلامتكم ..
اللهم عوضهم خسارتهم ..
ونحن على فصل الصيف والجو يكون حارا على الجميع اخذ الحيطة والحذر..
الحمد لله على لطفلك يارب العالمين..