طنجة ..حريق بمصنع “للكارطون” يخلف خسائر مادية كبيرة

2023-07-05 / 09:21
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هبة بريس - مكتب طنجة

اندلع في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء حريق هائل في مصنع للكارتون متمركز بالمنطقة الصناعية امغوغة بمدينة طنجة، مخلفا خسائر مادية كبيرة، تقدر بالملايين .

الحريق، الذي لم يخلف ضحايا، اندلع، حوالي الساعة الثانية عشر ونصف من ليلة الثلاثاء / الأربعاء ، حيث انتشرت ألسنة النيران بسرعة كبيرة بالمصنع مخلفة خسائر مادية وصفت بالفادحة في وقت لازالت لم تتضح فيه بعد أسباب اندلاع الحريق .

وانتقلت على وجه السرعة عناصر الوقاية المدنية، بعين المكان رفقة المصالح الأمنية والسلطات المحلية، حيث تم اخماد الحريق والسيطرة عليه إذ من المنتظر أن يفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة أسبابه وملابساته.

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