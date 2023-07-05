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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-05 / 09:05
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تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الجنوبية، وحار نسبيا بالمنطقة الشرقية، وسهول تادلة، والرحامنة والمناطق الوسطى.

ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة وكثيفة على سواحل المحيط الأطلسي، مع تكون بعض الكتل الضبابية. كما ستظهر سحب أخرى ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية ، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد وبالسواحل، مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بكل من الجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون ما بين 17 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على الساحل الأطلسي، وسيكون محليا هائجا عند المساء ما بين الصويرة وأكلو.

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