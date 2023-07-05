أشبال الأطلس يتأهلون إلى نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة وأولمبياد باريس 2024
هبة بريس : رياضة
تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة والألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 عقب فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره المالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب نصف النهائي.
وجاء هدف التقدم للعناصر الوطنية مبكرا عبر زكرياء الواحدي في الدقيقة 14 بعد تمريرة حاسمة من إسماعيل الصيباري، وأدرك منتخب مالي التعادل عبر مامادي ديامبو في الدقيقة 66.
وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل هدف لمثله، وقد سجل البديل أمين الوزاني الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة 108، ثم عاد منتخب مالي في النتيجة مرة أخرى عبر اللاعب مايغا في الدقيقة 116.
وامتدت المباراة إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي على وقع التعادل بهدفين لمثلهما.
وسيلتقي أشبال الأطلس في النهائي مع منتخب مصر، بينما يواجه المنتخب المالي نظيره الغيني في مباراة الترتيب التي ستحدد المتأهل الثالث إلى الأولمبياد.
11 تعليقات
حقا مباريات المجموعة للمنتخب خدعتنا بمستواهم المتذبذب ومدرب محدود ودون المستوى المطلوب.اللياقة البدنية لشوط واحد وخطط التكتيكية للمدرب محدودة بسببه لن يذهب بعيدا المنتخب الوطني .القجع لابد ان بغيره قبل الذهاب الى اولمبياد باريس.
ألف مبروك..
تأهل كان صعبا للغاية لكن يجب ان يكون الموقف مع مصر مختلف..
هنيئا لكم..
تهانينا للسيد عصام الشرعي وأبطاله..
نتمنى لهم الفوز بالكأس الافريقي..
الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي بتغلبه على المنتخب المالي بركلات الترجيح ..
تحية تقدير واحترام للمنتخب الوطني المغربي أقل من 23 سنة..
رغم ان الأداء لم يكن جيدا.فنقول الف مبروك لكم..
الزلزالي والخنوس والوزاني لم يكن عطاءهم كافيا ..
مليون مبروك للمنتخب الوطني المغربي..