أشبال الأطلس يتأهلون إلى نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة وأولمبياد باريس 2024

هبة بريس : رياضة

تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة والألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 عقب فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره المالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب نصف النهائي.

وجاء هدف التقدم للعناصر الوطنية مبكرا عبر زكرياء الواحدي في الدقيقة 14 بعد تمريرة حاسمة من إسماعيل الصيباري، وأدرك منتخب مالي التعادل عبر مامادي ديامبو في الدقيقة 66.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل هدف لمثله، وقد سجل البديل أمين الوزاني الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة 108، ثم عاد منتخب مالي في النتيجة مرة أخرى عبر اللاعب مايغا في الدقيقة 116.

وامتدت المباراة إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي على وقع التعادل بهدفين لمثلهما.

وسيلتقي أشبال الأطلس في النهائي مع منتخب مصر، بينما يواجه المنتخب المالي نظيره الغيني في مباراة الترتيب التي ستحدد المتأهل الثالث إلى الأولمبياد.

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