بدر سلطان يتألق في أغنيته الجديدة “كي ندير نتوب”

2023-07-04 / 22:56
نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الفنان المغربي بدر سلطان جديده الفني المصور على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان “كي ندير نتوب”، و ذلك على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ولاقت “كي ندير نتوب” استحسان و صدى طيب لدى الجمهور المغربي خاصة بعد إدراجه فيها موسيقى الركادة، مسلطا بذلك الضوء على هذا النمط الموسيقي المميز.

وروج سلطان لجديده الغنائي عبر نشره مقطع فيديو بحسابه الرسمي بمنصة “انستغرام”، مرفوق بتعليق جاء فيه: “بدر سلطان كي ندير نتوب، كلمات وألحان محمد أعراب، توزيع وميكساج عبد الصمد عكيف”.

وجدير بالذكر، أن “تمنيت”، هي آخر إصدارات الفنان المغربي، و هي من كلماته وألحانه، توزيع عبد الصمد عكيف،و إخراج أيوب بودادي، فيما عاد الإنتاج لمحمد زكراوي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تحت إشراف ريدوان.. إصدار أغنية كأس العالم للسيدات

تحت إشراف ريدوان.. إصدار أغنية كأس العالم للسيدات

2023-07-04 / 17:54
Photo of هاشم البسطاوي :” الأمازيغيون بريئون من كرنفال بوجلود”

هاشم البسطاوي :” الأمازيغيون بريئون من كرنفال بوجلود”

2023-07-04 / 15:21
Photo of المهرجان الدولي لفيلم الطالب يهدي دورته 12 لروح الفنان عزيز الفاضلي

المهرجان الدولي لفيلم الطالب يهدي دورته 12 لروح الفنان…

2023-07-04 / 12:44
Photo of بسبب شجارها مع إحدى السيدات.. ماغي بوغصن تتصدر الترند

بسبب شجارها مع إحدى السيدات.. ماغي بوغصن تتصدر الترند

2023-07-04 / 11:45
Photo of وزارة الثقافة: دعم مشاريع الفنون التشكيلية والبصرية بأزيد من 3.84 مليون درهم

وزارة الثقافة: دعم مشاريع الفنون التشكيلية والبصرية بأزيد من…

2023-07-04 / 09:48
Photo of أنس الباز يعلن مشاركته في فيلم سينمائي كوري

أنس الباز يعلن مشاركته في فيلم سينمائي كوري

2023-07-03 / 19:33
Photo of اكتشفها ديجي فان فأصبحت من نجوم المغرب..منال بنشليخة ضيفة برنامج “سوشل ستار”

اكتشفها ديجي فان فأصبحت من نجوم المغرب..منال بنشليخة ضيفة…

2023-07-03 / 19:19
Photo of في أول تعليق له..أحمد سعد يسرد التفاصيل و يهدد بالقضاء

في أول تعليق له..أحمد سعد يسرد التفاصيل و يهدد…

2023-07-03 / 17:59
Photo of اكتشفها ديجي فان فأصبحت من نجوم المغرب..منال بنشليخة ضيفة برنامج “سوشل ستار”

اكتشفها ديجي فان فأصبحت من نجوم المغرب..منال بنشليخة ضيفة…

2023-07-03 / 17:20
Photo of جماليات من الصحراء..أيقونة المعرض التشكيلي الرابع بطانطان

جماليات من الصحراء..أيقونة المعرض التشكيلي الرابع بطانطان

2023-07-03 / 14:58
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق