بدر سلطان يتألق في أغنيته الجديدة “كي ندير نتوب”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الفنان المغربي بدر سلطان جديده الفني المصور على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان “كي ندير نتوب”، و ذلك على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ولاقت “كي ندير نتوب” استحسان و صدى طيب لدى الجمهور المغربي خاصة بعد إدراجه فيها موسيقى الركادة، مسلطا بذلك الضوء على هذا النمط الموسيقي المميز.

وروج سلطان لجديده الغنائي عبر نشره مقطع فيديو بحسابه الرسمي بمنصة “انستغرام”، مرفوق بتعليق جاء فيه: “بدر سلطان كي ندير نتوب، كلمات وألحان محمد أعراب، توزيع وميكساج عبد الصمد عكيف”.

وجدير بالذكر، أن “تمنيت”، هي آخر إصدارات الفنان المغربي، و هي من كلماته وألحانه، توزيع عبد الصمد عكيف،و إخراج أيوب بودادي، فيما عاد الإنتاج لمحمد زكراوي.

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