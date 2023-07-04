المنتخب المغربي للدراجات يرتقي للمركز ال 26 عالميا

2023-07-04 / 22:44
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هبة بريس _ رياضة

بتوفره على رصيد 1724 نقطة في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي للدراجات لشهر يوليوز، ارتقى المنتخب الوطني المغربي للدراجات للمركز ال 26 عالميا ، علما بأنه كان يحتل المركز ال 30 في أبريل الماضي.

وقد ارتقى المنتخب الوطني إلى هذا المركز بفضل النتائج الطيبة التي حققها الدراجون المغاربة، خاصة في الدورة الحادية عشرة للدوري الدولي لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وفي طوافي البنين والكاميرون.

أما على المستوى القاري فيحتل منتخبا إريتريا وجنوب إفريقيا المحترفين، على التوالي، المرتبتين 20 عالميا والأولى إفريقيا ،والثانية إفريقيا وال25 عالميا ،فيما يحتل المنتخب المغربي المركز الثالث على الصعيد القاري .

وفي سياق متصل ، يأتي متسابقان مغربيان ضمن أفضل 10 دراجين أفارقة ( دوري الاتحاد الدولي في إفريقيا ) ، وهما أشرف الدغمي وعادل العرباوي ويحتلان تواليا المركزين الرابع والسابع إفريقيا.

وعلى مستوى سباق الدراجات لذوي الهمم يحتل الدراجان المغربيان هيثم عمراوي ومحمد بوشفار بطلا إفريقيا ( صنف سي 1) المركز السابع عالميا وهي مرتبة مشرفة للغاية.

وبفضل نتائجه المتميزة ، أصبح المنتخب المغربي في وضع جيد لضمان حضوره بشكل قوي في بطولة العالم المجمعة المقررة في العاصمة الأسكتلندية غلاسغو (3-13 غشت) ودورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)

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