إدانة بريطاني أشعل النار في شقة عائلة مسلمة.. وق– تل الأم وابنتيها

هبة بريس _ وكالات

أدانت محكمة بريطانية، الثلاثاء، رجلا بقتل جارته وطفليها الصغيرين عن طريق سكب البنزين في صندوق رسائلهم وإشعال النار في شقتهم أثناء نومهم.

ووجد المحلفون إن جيمي بارو، 33 عاما، مذنب بثلاث تهم قتل عمد، وحرق مع تعريض حياة الآخرين للخطر، في الجريمة التي طالت فاطوماتا حيدرة، وابنتيها فاطمة (3)سنوات، ونعيمة درامة (سنة واحدة).

وأقر بارو في بداية المحكمة أنه مذنب بتهمة القتل غير العمد، قائلا إنه لم يكن يعلم أن الأسرة كانت موجودة في المنزل، لكن المحاكمة كشفت أدلة على عدم صحة أقواله.

وبعد صدور الحكم، قالت عائلة الضحايا في بيان “لا يمكن للكلمات أن تحدد مدى معاناة عائلتنا بسبب الأفعال المروعة لرجل كانت أفعاله قاسية تماما – وتسببت في صدمة متعددة الأجيال لن نفهمها أبدا”.

وبعد اعتقال بارو بعد يومين من الحريق، قالت الشرطة إن الحادث سجل في البداية كجريمة كراهية، لكن في المحكمة، قال ممثلو الادعاء إن دافع المتهم قد لا يعرف أبدا.

وقيل إنه ربما كان لديه ضغينة ضد الأسرة لأنه يعتقد أنهم يتركون القمامة في الزقاق، أو أنه يريد أن تعيد السلطات المحلية تسكينه من أجل أن يكون أقرب إلى ابنه.

وقالت كلير دين، من وحدة الجرائم الكبرى في شرطة نوتنغهامشير، لصحيفة الغارديان إن جريمة بارو “لا معنى لها على الإطلاق”.

ولدى بارو تاريخ في إشعال الحرائق وادعى أنه وجد النار “مطهرة”.

وحصل الحادث في 22 نوفمبر الماضي، وقال بارو إنه شرب ما لا يقل عن ثماني علب من البيرة قبل صب البنزين عبر باب شقة الجار الطابق الأول في كليفتون، نوتنغهام، وأشعل النار فيها.

وقيل لهيئة المحلفين إنه شاهد الحريق يتصاعد قبل أن يبتعد مع كلبه وهو يدخن سيجارة.

وكان من المقرر أن تنتقل عائلة الضحايا إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى الزوج، بو بكر درامه، الذي كان يعمل هناك، وكانت الأسرة على وشك الانتهاء من عملية طلب التأشيرة التي استمرت ثلاث سنوات، وفقا للغارديان.

واعترف بارو للشرطة بأنه المسؤول عن الجريمة، وفقا للغارديان، خلال عملية التحقيق الأولي.﻿

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