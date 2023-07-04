باسم جديد.. الكشف عن موعد انطلاق الدوري الإسباني

هبة بريس _ رياضة

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد انطلاق الجولة الأولى من الموسم الجديد (2023-2024).

وسيكون الاسم الجديد للدوري الإسباني بداية من الموسم الجديد (LaLiga EA Sports).

وقامت الليجا عبر حساباتها الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بالكشف عن الشعار الجديد والذي جاء مختلف تمامًا عن الشعار السابق للمسابقة الإسبانية.

وبعكس الألوان، الأحمر والبرتقالي والأزرق والأصفر والألوان المعروفة في شعار الليجا، ظهر الشعار الجديد من اللون الأحمر فقط وعلى هيئة طولية للشعار الجديد.

وسينطلق الموسم يوم الجمعة 11 غشت 2023، بمباراة بين فريقى ألميريا ورايو فاليكانو، على ملعب “باور هورس”، وستبدأ في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت إسبانيا.

وسيخوض ريال مدريد أولى مبارياته ضد نادي أتلتيك بيلباو، يوم السبت 12 غشت ، في ملعب “سان ماميس”، في تمام الساعة (21:30) بتوقيت إسبانيا.

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