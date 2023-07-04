تنصيب رؤوف محسن مديرا جديدا للمركز الإستشفائي بالرباط

2023-07-04 / 20:56
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هبة بريس _ الرباط

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب يترأس حفل تنصيب البروفيسور رؤوف محسن مديرًا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، على إثر تعيينه من قبل المجلس الحكومي.

وعرف حفل التنصيب هذا حضور كل من المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، و عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، و مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة، و رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة ومسؤولي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

ويشار أن المدير الجديد للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، البروفيسور رؤوف محسن، هو من مواليد مدينة إيفران سنة 1963 ويشغل عدة مسؤوليات ومهام كبيرة في قطاع الصحة بمدينة الرباط منذ أزيد من ثلاثين سنة، ومن بينها رئاسة مصلحة الجراحة الأنكولوجية بالمعهد الوطني للأنكولوجيا، رئاسة اللجنة الطبية الإستشارية بنفس المعهد، طبيب مقيم، كما شغل من قبل منصب رئيس قسم العلوم الجراحية بكلية الطب والصيدلة بالرباط ومنصب نائب مدير وحدة البيداغوجيا والبحث في الجراحة العامة بنفس الكلية بالإضافة إلى العديد من المسؤوليات في مجال التكوين العلمي العالي وتأسيس وعضوية اللجان البيداغوجية بكلية الطب والصيدلة وجامعة محمد الخامس بالرباط.

وستكون أمام المدير الجديد للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مسؤوليات كبيرة للمساهمة في إنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية وتلبية متطلبات المواطنين في مجال الصحة وتعزيز ولوجهم للخدمات الصحية في أفضل الظروف، وعلى رأسها مشروع المستشفى الجديد “ابن سينا” بالرباط.

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