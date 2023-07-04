“تقزيم جزائري” لتصريحات “لقجع” يكشف “الغباء “ويثير “الإستهجان”
اصبح روتينيا أن ينقب الإعلام الجزائري عن “الخطايا المغربية ” والانكى انه صار يتخيلها مرة ويصنعها مرات في محاولة منه لتضليل الراي المتتبع .
آخر “الخدلقات ” الجزائرية المثيرة للضحك ما جاد به اعلام حاقد حول تصريحات لوزير المالية بقبة البرلمان فوزي لقجع والذي فصل في البرنامج العملي لتكون الملاعب المغربية جاهزة لاحتضان تظاهرات رياضية مقبلة
لقجع خلال حديثه عن ملعب فاس الكبير، أشار إلى أنه يتسع لأزيد من 40 ألف متفرج وسيكون ضمن الملاعب المرشحة لإستضافة كأس أفريقيا مسترسلا فيمامفاده (ملي يحصل عليها بلادنا)، بمعنى ادق حينما يتأتى له احتصان هذه التظاهرة رسميا .
ولأن لقجع يظل ” العود ” الذي يجرح حلقوم بعض الإعلاميين بالجارة تم تقزيم تصريح الأخير بغرض الترويج له على أنه تصريح استباقي لترشح المملكة.
ومن الغباء ان تسارع بعض الأقلام الى الخوض في “البهتان ” و الحقائق تظل جلية وواضحة في زمن ” التكنولوجيات ” التي توثق كل ماقيل
واليكم الفيديو حتى نبطل كلام اطلق من فراغ وانتهى به المطاف في سلة القمامة
12 تعليقات
احسن شيء لا تعطوا لتعليقاتهم اي اهمية القافلة تسير والكلاب تنبح
النباح والاسعار من جديد ..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا ولا عزاء للحاقدين..
تحية تقدير واحترام لفوزي لقجع الرجل المناسب في المكان المناسب..
كلام الجنرالات والفاسدين الجزائريين لا يزيد المغرب الا هيبة فوق هيبة..
الحمد لله الكرة المغربية في تقدم كبير ..
مشكور السيد فوزي لقجع..
للأسف الجزائر فشلت في كل شيء حتى في احتضان كرة القدم المغرب انتزعها منهم..
اللهم اهدي البلدين الشقيقين اليك ..
مسؤوليين غي قمة الغباء..
اللهم احفظ جلالة الملك الراعي الرسمي لكرة القدم..
هنا أخطأ القجع خطأ فادحا وكبيرا
قوله هذا لا يمت للسياسة بشيء
للجزائر الحق في انتفاضتها هذه