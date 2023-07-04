“تقزيم جزائري” لتصريحات “لقجع” يكشف “الغباء “ويثير “الإستهجان”

هبة بريس _ عبد الله عياش

اصبح روتينيا أن ينقب الإعلام الجزائري عن “الخطايا المغربية ” والانكى انه صار يتخيلها مرة ويصنعها مرات في محاولة منه لتضليل الراي المتتبع .

آخر “الخدلقات ” الجزائرية المثيرة للضحك ما جاد به اعلام حاقد حول تصريحات لوزير المالية بقبة البرلمان فوزي لقجع والذي فصل في البرنامج العملي لتكون الملاعب المغربية جاهزة لاحتضان تظاهرات رياضية مقبلة

لقجع خلال حديثه عن ملعب فاس الكبير، أشار إلى أنه يتسع لأزيد من 40 ألف متفرج وسيكون ضمن الملاعب المرشحة لإستضافة كأس أفريقيا مسترسلا فيمامفاده (ملي يحصل عليها بلادنا)، بمعنى ادق حينما يتأتى له احتصان هذه التظاهرة رسميا .

ولأن لقجع يظل ” العود ” الذي يجرح حلقوم بعض الإعلاميين بالجارة تم تقزيم تصريح الأخير بغرض الترويج له على أنه تصريح استباقي لترشح المملكة.

ومن الغباء ان تسارع بعض الأقلام الى الخوض في “البهتان ” و الحقائق تظل جلية وواضحة في زمن ” التكنولوجيات ” التي توثق كل ماقيل

واليكم الفيديو حتى نبطل كلام اطلق من فراغ وانتهى به المطاف في سلة القمامة

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