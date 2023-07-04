قضية “فيزا اسبانيا “..ايداع مستشارة جماعية السجن المحلي بطنجة

2023-07-04 / 19:44
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هبة بريس - مكتب طنجة

قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة زوال اليوم الثلاثاء 04 يوليوز ، متابعة عضوة بمجلس جماعة طنجة في حالة اعتقال، وايداعها السجن المحلي بالمدينة.

وجاء قرار قاضي التحقيق بناء على ملتمس وكيل الملك بذات المحكمة ، حيث وجه لها تهمة النصب والإحتيال على سيدة تتحدر من مدينة أزمور ، في قضية مابات يعرف “بفيزا اسبانيا “، حيث وعدتها المتهمة بتمكينها من تأشيرة “شنغن” مقابل أدائها مبلغ 17 مليون سنتيم.

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