Wolfsburg's Felix Nmecha who scored the second goal, celebrates a win against Borussia after the end of the German Bundesliga soccer match between VfL Wolfsburg and Borussia Dortmund in Wolfsburg, Germany, Tuesday, Nov. 8, 2022. (AP Photo/Michael Sohn)

“دورتموند” يتعاقد مع نميتشا رغم “مخاوف المثلية”

2023-07-04 / 19:23
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تعاقد بوروسيا دورتموند الألماني مع لاعب الوسط فيليكس نميتشا من منافسه في الدوري فولفسبورغ، وفق بيان صدر الاثنين.

وجاء التعاقد رغم المخاوف من منشورات معادية للمثليين والمتحولين جنسيا، شاركها اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس التنفيذي لدورتموند، هانز يوآخيم فاتسكه، ورئيس النادي، راينهولد لونو، في بيان مشترك الاثنين: “أقنعنا فيليكس تماما خلال المحادثات المكثفة أنه لا يحمل أي معتقدات معادية للمثليين أو المتحولين جنسيا”.

وأضافا في البيان “فيليكس نفسه أكد أنه يحترم ويحب جميع الناس بغض النظر عن لون البشرة أو الدين أو التوجه الجنسي

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