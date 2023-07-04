تشكيلة المنتخب الوطني أمام مالي في نصف نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

2023-07-04 / 19:24
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هبة بريس : رياضة

أعلن الناخب الوطني عصام الشرعي عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أمام مالي، في المباراة المقررة مساء اليوم الثلاثاء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن نصف نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة.

وضمت التشكيلة الأسماء التالية :

بلعروش – رياض – صيباري – الواحدي – بكراوي- بوكامير – الزلزولي – العزوزي – عمراوي – الخنوس – ريشاردسون

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‫13 تعليقات

  12. عملية مرحبا التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده تلقى ترحيب من الجالية..

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