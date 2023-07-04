تشكيلة المنتخب الوطني أمام مالي في نصف نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة
هبة بريس : رياضة
أعلن الناخب الوطني عصام الشرعي عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أمام مالي، في المباراة المقررة مساء اليوم الثلاثاء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن نصف نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة.
وضمت التشكيلة الأسماء التالية :
بلعروش – رياض – صيباري – الواحدي – بكراوي- بوكامير – الزلزولي – العزوزي – عمراوي – الخنوس – ريشاردسون
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13 تعليقات
بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني المغربي..
اللهم وفقها للخير يارب العالمين..
موفقين ان شاء الله تعالى..
تشكيلة قوية ماشاء الله..
مربوحة وديما مغرب ..
كل التوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي أقل من 23 سنة..
عليهم أن يكونوا مستعدين لهاته المبارة ..
اللهم يسر يارب..
مبارة ستكون صعبة ولكن منتخبنا قوي جدا..
بالتوفيق والنجاح..
مرحبا بالجالية المغربية..
عملية مرحبا التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده تلقى ترحيب من الجالية..
ألف مرحبا بكم في بلدكم الأم..