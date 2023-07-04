المغرب يستعرض تجربته في التنمية المستدامة بكوبنهاغن

2023-07-04 / 19:02
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هبة بريس _ الرباط

تم تسليط الضوء على تجربة المملكة في التنمية المستدامة للقصور والقصبات، اليوم الثلاثاء في كوبنهاغن، بمناسبة النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر العالمي للمهندسين المعماريين التابع للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين.

وخلال عرض تم تنظيمه في الجناح المغربي في هذا الحدث الكبير، استعرض مدير البرنامج الوطني لتثمين القصور والقصبات بوزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوعزة بركة، خصائص هذه المنشآت العمرانية العريقة بالمملكة، مهد حضارات ضاربة في التاريخ.

وأبرز المسؤول أنها كصرح “مبني من مواد متاحة محليا مثل التراب والقش والنخيل والحجر والقصب والجير والدفلى وما إلى ذلك، تشهد القصور والقصبات على براعة السكان المحليين في التكيف مع بيئتهم الطبيعية التي تتميز بظروف مناخية قاسية وبندرة الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة”، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك قرابة 4000 قصر و800 قصبة، تدهور جزء كبير منها نتيجة عدة عوامل.

وأشار إلى أنه على الرغم من الإجراءات العديدة التي تم تنفيذها خلال السبعينيات والتسعينيات، إلا أن المشكلة استمرت في التفاقم، موضحا أنه في مواجهة هذا الوضع المقلق ووفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد بلورت الوزارة الوصية ونفذت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجا تجريبيا يسمى “برنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات بالمغرب”

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