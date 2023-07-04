مصر تستعيد قطعة مسروقة من تمثال “رمسيس الثاني”

2023-07-04 / 18:49
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هبة بريس _ وكالات مرحبا

أعادت السلطات السويسرية لنظيرتها المصرية جزءا من تمثال للفرعون رمسيس الثاني، كان قد وصل الى سويسرا قبل سنوات في إطار عملية سرقة آثار.

وسلمت مديرة المكتب الفدرالي للثقافة، كارين باخمان، اليوم، القطعة الأثرية المهمة إلى السفارة المصرية في سويسرا في برن، بعد أن تمت مصادرتها في جنيف ضمن إجراءات جنائية، وذلك تطبيقا لقانون النقل الدولي للممتلكات الثقافية.

وأفاد بلاغ للمجلس الفدرالي السويسري أن التمثال الحجري للفرعون رمسيس الثاني يشكل جزءا من تمثال جماعي، حيث يجلس الملك جنبا إلى جنب مع آلهة مصرية مختلفة.

وأبرز البلاغ أن القطعة سرقت بين أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من معبد رمسيس الثاني في أبيدوس في مصر. ومرت عبر بلدان مختلفة قبل وصولها إلى سويسرا.

يذكر أن سويسرا ومصر طرفان في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 لحظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل ملكية الممتلكات الثقافية

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