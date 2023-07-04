ثلاثة ق..تلى وثمانية مصابين في حادث إطلاق نار في تكساس

2023-07-04 / 18:26
0
هبة بريس _ وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون ليلة الاثنين، خلال إطلاق نار في فورت وورث بولاية تكساس، وفق ما ذكرته الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن حادث إطلاق النار وقع في موقف للسيارات في منطقة كومو.

وأشارت الشرطة إلى أنه من السابق لأوانه تحديد أسباب إطلاق النار.

وشهدت الولايات المتحدة هذا العام ما لا يقل عن 341 عملية إطلاق نار جماعي، وذلك وفقا لإحصائيات منظمة “أرشيف العنف المسلح” غير الحكومية.

وفي حادث منفصل، تواصل الشرطة التحقيق في حادث إطلاق نار في فيلادلفيا أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة اثنين، خلال ليل الاثنين.

وتم إلقاء القبض على مشتبه به كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدسا.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “موريتانيا” تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

“موريتانيا” تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

2023-07-04 / 19:31
Photo of “بايدن” يتحدث عن عمليات إطلاق النار : نحزن.. ونصلي

“بايدن” يتحدث عن عمليات إطلاق النار : نحزن.. ونصلي

2023-07-04 / 19:08
Photo of المغرب يستعرض تجربته في التنمية المستدامة بكوبنهاغن

المغرب يستعرض تجربته في التنمية المستدامة بكوبنهاغن

2023-07-04 / 19:02
Photo of مصر تستعيد قطعة مسروقة من تمثال “رمسيس الثاني”

مصر تستعيد قطعة مسروقة من تمثال “رمسيس الثاني”

2023-07-04 / 18:49
Photo of جريمة صادمة تهز الجزائر.. شخص يقت.ل زوجته وجارته ثم ينت.حر

جريمة صادمة تهز الجزائر.. شخص يقت.ل زوجته وجارته ثم…

2023-07-04 / 15:59
Photo of 7 إصابات إثر عملية مزدوجة في تل أبيب ومق.تل منفذها

7 إصابات إثر عملية مزدوجة في تل أبيب ومق.تل…

2023-07-04 / 14:00
Photo of “الناتو” يقر تمديد ولاية أمينه العام ستولتنبرغ

“الناتو” يقر تمديد ولاية أمينه العام ستولتنبرغ

2023-07-04 / 11:30
Photo of طالبان تأمر بإغلاق مراكز التجميل في أفغانستان

طالبان تأمر بإغلاق مراكز التجميل في أفغانستان

2023-07-04 / 11:10
Photo of “ميتا” تعلن عن إطلاق منافس “تويتر”

“ميتا” تعلن عن إطلاق منافس “تويتر”

2023-07-04 / 11:02
Photo of مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

2023-07-04 / 10:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق