ثلاثة ق..تلى وثمانية مصابين في حادث إطلاق نار في تكساس

هبة بريس _ وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون ليلة الاثنين، خلال إطلاق نار في فورت وورث بولاية تكساس، وفق ما ذكرته الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن حادث إطلاق النار وقع في موقف للسيارات في منطقة كومو.

وأشارت الشرطة إلى أنه من السابق لأوانه تحديد أسباب إطلاق النار.

وشهدت الولايات المتحدة هذا العام ما لا يقل عن 341 عملية إطلاق نار جماعي، وذلك وفقا لإحصائيات منظمة “أرشيف العنف المسلح” غير الحكومية.

وفي حادث منفصل، تواصل الشرطة التحقيق في حادث إطلاق نار في فيلادلفيا أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة اثنين، خلال ليل الاثنين.

وتم إلقاء القبض على مشتبه به كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدسا.

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