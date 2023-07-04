A Spanish National Police van, believed to carry Catalan separatist politicians enters the Supreme Court in Madrid, Spain, February 12, 2019. REUTERS/Sergio Perez

ليتجنب الترحيل.. مغربي بايع داعش ثم ادعى أنه “مثلي”

2023-07-04 / 18:12
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هبة بريس

كشفت صحيفة “إل كونفيدينثيال ديجيتال” الإسبانية، أن المحكمة الوطنية بمدريد، أمرت بترحيل مغربي مدان في “قضايا إرهاب” إلى بلده الأصلي، رغم ادعائه بأنه “مثلي”، ومعرض للخطر حال طرده من إسبانيا.

وقالت الصحيفة الإسبانية في الواقعة التي وصفتها بـ”الغريبة”، أن المتطرف الذي قضى سنتين في السجن، ادعى أنه “مثلي” لإقناع المحكمة الوطنية بعدم تنفيذ قرار الطرد الصادر في حقه، وأشار إلى أن “المجتمع المغربي الذي سيتم ترحيله إليه لا يعترف بالمثلية الجنسية”.

وأبرز الشخص ذاته، أن الشريعة الإسلامية هي الأخرى “تحرّم المثلية”، مما يعني أنه سيواجه “خطر الموت” حال إعادته إلى المغرب، وهي المزاعم التي رفضها قضاة المحكمة، الذين أيدوا قرار وزارة الدولة للأمن بترحيله.

ويعرف أن عددا من الأجانب الموقوفين، الذين صدرت في حقهم قرارات ترحيل من إسبانيا نحو بلدانهم الأصلية، غالبا ما يستعملون “حججا من هذا النوع”، في محاولتاهم إقناع القضاء بالعدول عن تنفيذ إجراءات الإعادة

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‫11 تعليقات

  1. حتى المثليين يبايعون داعش.قدموه اولا لطبيب نفسي. في نظري قد تكون مسرحية كل ساعة وتخرج لنا دولة مسرحية داعش. الدولة الإسلامية… مع العلم ان العالم محكوم.

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