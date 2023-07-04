تحت إشراف ريدوان.. إصدار أغنية كأس العالم للسيدات

2023-07-04 / 17:54
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القسم الفني: هبة بريس

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن الأغنية الرسمية لكأس العالم للسيدات 2023، التي أدتها الفنانتين بيني (BENEE) ومالرات (Mallrat)، متوفرة على أهم منصات البث الموسيقية.

وقال الاتحاد، في بيان له على موقعه الرسمي، أن هذا التعاون الفني المميز بين الفنانتين، اللتين تمثلان الدولتين المستضيفتين (بيني من أوتياروا نيوزيلندا ومالرات من أستراليا)، يأتي ليكون بمثابة تجسيد لقيم البطولة المتمثلة بروح الوحدة والتمكين والاحتفال باللعبة الجميلة.

وأضاف الاتحاد أن هذا “الجهد الإبداعي أثمر عن أغنية حماسية ستُلهب حماس الجمهور حول العالم، وستكون بمثابة خلفية موسيقية للبطولة، تُخلدها ذاكرة عشاق المستديرة الساحرة”.

وحسب البيان ذاته فإن أغنية Do It Again ستتحول إلى إرث دائم لمحطة نوعية في تاريخ رياضة السيدات بالنظر إلى أن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، ماضية في طريقها لتكون الحدث الرياضي الخاص بالسيدات ذي الحضور الجماهيري الأكبر على الإطلاق.

وكان المدير التنفيذي للترفيه في الفيفا، والمشرف على إنتاج الأغنية، المنتج المغربي “ريدوان” صرح سابقا: ”أحب كرة القدم والموسيقى، هذه الأغنية الجديدة من فيفا هي الدفعة التالية من مساعينا لجمع العالم معا في مونديال السيدات 2023″.

وجدير بالذكر أن هذه النسخة ستشهد مشاركة المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه، في كأس العالم للسيدات.

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